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Игорь Николаев посвятил пост «псевдосвятошам» и «ханжам»

Шоу-бизнес
Игорь Николаев посвятил пост «псевдосвятошам» и «ханжам»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 15 июня. Известный исполнитель Игорь Николаев вступился за свою несовершеннолетнюю дочь после критики в Instagram. Новый пост композитор адресовал всем «ханжам» и «псевдосвятошам».

Причиной нового скандала стала публикация дочери Николаева Вероники и ее подруги Агнесс. Девочки сделали забавное селфи, на котором позируют, высунув языки. Некоторые фолловеры композитора обвинили его наследницу в невоспитанности и осудили самого артиста.

Николаева разозлило такое отношение пользователей Instagram, и он решил дать отпор с помощью аналогичного снимка. Ради фото 61-летний народный артист РФ высунул язык. Следом в «карусель» он добавил снимки великих личностей, которые позировали с высунутым языком.

«Этот пост — в поддержку моей дочки Вероники, добрейшей и воспитаннейшей девочки, которая в компании со столь же прекрасной девочкой Агнесс играла и баловалась с телефоном. Убедительно прошу подписчиков, осуждающих поведение моей дочери и ее подруги, немедленно от меня отписаться», — сообщил композитор.

Николаева крайне разозлила необоснованная критика в адрес ребенка. Всем поклонникам он предложил принять участие в флешмобе и сфотографироваться с высунутым языком. По его словам, такие публикации станут достойным ответом всем «псевдосвятошам» и «ханжам».

Николаев стал уделять много времени не только своей семье, но и карьере. Пару недель назад исполнитель анонсировал новый хит, который записал вместе с певицей Валерией.

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Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Николаев посвятил пост «псевдосвятошам» и «ханжам»
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