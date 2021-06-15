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Политолог назвал пресс-конференцию Протасевича тестом для мировой журналистики

Политика
Политолог назвал пресс-конференцию Протасевича тестом для мировой журналистики
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Фамилов

, 15 июня. Пресс-конференция в Минске с участием Романа Протасевича, это заранее отработанный ход. Протасевич однозначно ведет свою игру. Об этом заявил политолог Вадим Гигин.

В эфире радио «Вести FM» ведущий Владимир Соловьев провел очередную передачу. Гостем эфира стал политолог, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

В ходе разговора участники программы обсудили участие бывшего основателя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича в пресс-конференции, организованной МИД Белоруссии.

В Минске отметили, что Протасевич сам выразил желание пообщаться с представителями СМИ. По мнению политолога Вадима Гигина Протасевич ведет свою игру.

«Безусловно, это заранее отработанный ход с пресс-конференцией. Там были большие генералы, но главным героем, безусловно, был Роман Протасевич. Вообще это тест для всей мировой журналистики. BBC его «удачно» прошло – сбежало. Да ладно бы одно BBC, они не хотят ничего слышать. У них есть свой мир. Для нашей с вами правды, для нашего видения мира из Минска у них нет места в принципе», — пояснил эксперт.

Ранее ФАН писал о том, что политолог Андрей Золотарев указал на истинную причину сотрудничества Протасевича с властями.

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Все новости / Политика / Политолог назвал пресс-конференцию Протасевича тестом для мировой журналистики
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