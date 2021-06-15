Софья Таюрская показала фото без нижнего белья 

Москва, 15 июня. Именитая артистка Софья Таюрская опубликовала серию смелых фотографий без одежды и нижнего белья, призвав каждую женщину хоть раз решиться на подобный опыт.

Солистка Little Big после заявления об отношениях с музыкантом Ильей Прусикиным удивила фанатов серией фотографий без одежды. Многие подписчики певицы отметили, что роман сделал ее еще более откровенней и смелей, чем она была раньше.

До этого Таюрская публиковала кадры в просвечивающем белье, однако на свежих снимках звезда предстала совсем без одежды. Под фото она написала, что советует всем женщинам опробовать такой вид фотосессии. Поклонницы восхитились формами певицы, заметив, что для таких фотопроектов им сначала необходимо стать такими же подтянутыми, как она сама.

«Сколько времени вы проводите в спортзале для такой фигуры? Или это все гены?»; «Эх, жаль Ильич меня опередил», — выразили свое мнение фанаты звезды.

Сам Прусикин тоже отметился среди комментаторов, оставив возлюбленной смайлы, после чего подписчики поспешили ему напомнить, как сильно исполнителю повезло с дамой сердца.

Отношения Таюрской и Прусикина начались через год после его развода с женой Ириной Смелой. Однако почти полгода коллеги по сцене предпочитали скрывать свой роман. Таюрская объяснила это тем, что не хотела слышать в свою сторону обидное прозвище «разлучница».