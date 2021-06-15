Бывшая жена Гарика Харламова опровергла слухи о романе со звездой «Чик»

Москва, 15 июня. Известная российская актриса Кристина Асмус опровергла многочисленные слухи о своем романе со звездой сериала «Чики» Сергеем Гилевым.

Ради опровержения информации бывшая жена шоумена Гарика Харламова записала видеообращение. В Instagram-аккаунте артистки появилась запись, в кадре она предстала вместе со своим «возлюбленным». Цель ролика — рассказать поклонникам правду о личной жизни.

«Официальное заявление», — заинтриговала фолловеров звезда ситкома «Интерны».

Слухи о новом романе артистки появились после откровенной публикации в Instagram-аккаунте Гилева. На снимке актеры позируют в обнимку, а под ним лишь одно слово «моя». Оказалось, что аккаунт принадлежит не лично артисту, а его персонажу из новой картины «Хочу замуж».

Асмус и Харламов почти год назад объявили о своем расставании. С тех пор поклонники 33-летней телезвезды приписывают ей романы с разными коллегами по съемочной площадке. Однако артистка старается все свое время уделять карьере и своей семилетней дочери Анастасии.

Резидент Comedy Club не теряет зря время. Харламова неоднократно видели в компании разных красавиц. На матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России юморист пришел в компании актрисы Катерины Ковальчук, которая внешне очень похожа на Асмус.