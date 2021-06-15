Арсенал инструментов опытных дачников и садоводов давно пополнили культиваторы. Мощные «машинки» легко вгрызаются в землю, перекапывают плотный грунт и серьезно облегчают весенние и осенние работы.

Но далеко не на каждом кусочке огорода стоит использовать культиватор. Ни один дачник не «полезет» с ним в теплицу или на грядку: пропалывать сорняки между рядов капусты или картошки им невозможно. Такой мощный «зверь» запросто снесет все культурные растения на своем пути, потому и приходится орудовать на посадках тяпкой или руками.

Однако это не значит, что работы по прополке и рыхлению на таких участках нельзя автоматизировать. В помощь садоводу производители предложили электротяпки для прополки огорода. В чем особенности этих устройств и как выбрать «помощницу» правильно, разбирался журналист ФАН.

Что такое электротяпка рыхлитель

Внешне устройство похоже на триммер: оно тоже состоит из длинной металлической штанги, на которой закреплены мотор и рабочая головка. Двигатель всегда электрический, бензиновых моделей среди электротяпок не бывает. Рабочая часть может быть двух типов:

• с фрезами диаметром до 10 см;

• с «пальцами» — штифтами, закрепленными на металлических дисках.

Считается, что инструмент с фрезами более производительный: с его помощью удобнее рыхлить и формировать края грядок, клумб. На самом деле, наличие фрез делает электротяпку менее удобной: фреза всегда создает риск повреждения стоп. А так как инструмент чаще всего выбирают люди пожилого возраста, то и вопрос безопасности должен стоять во главе угла. Штифты, которые колеблются вокруг вертикальной оси, не способны нанести серьезной травмы, даже если коснуться инструментом голой стопы. Работая же в обуви, пользователь обеспечивает ногам полную защиту.

У инструмента со штифтами есть еще несколько преимуществ.

• Земля не переворачивается. Инструмент разбивает верхний плотный слой, позволяя воздуху и влаге проникать внутрь, но не извлекает части грунта на поверхность. Благодаря этому свойства почвы не нарушаются.

• Нет поступательного движения. Оно есть и у культиватора, который буквально тащит оператора за собой. Есть и у электротяпки с фрезами, а значит, всегда существует риск, что агрегат «рванет» вперед и порубит в крошку ближние посадки. Кривошипный механизм вперед не тянет. Пользователь сам управляет им, перемещая по мере необходимости.

Эта «деликатность» нередко становится причиной разочарований дачников. Если устройство покупают для борьбы с сорняками, рыхления плотного грунта и работы на целине, оно заведомо не справится с этими задачами. Поле его деятельности — мягкий, перекопанный грунт, готовые клумбы и грядки, где он в силах обеспечить аэрацию грунта и извлечь редкие сорняки между кустами помидор и картофеля.

Факт. Так как устройство оснащено длинной ручкой, работать с ним можно с прямой спиной. Это значительно удобнее, чем стоять на коленях, вырывая траву, или согнувшись, орудовать обычной тяпкой. По этой причине электротяпки рекомендуют людям пожилого возраста, а также тем, кто стремится облегчить повседневный труд на участке.

Федеральное агентство новостей /

Виды электротяпок

Устройства различают по типу питания. На рынке представлены модели двух видов.

Электротяпка электрическая

Работает от сети, потребляемая мощность обычно не превышает 400 Вт. Весит чуть более двух килограммов, тихая, компактная и недорогая. Подключение устройства в розетку считают одновременно и преимуществом, и недостатком.

Плюсы заключаются в экологичности двигателя, его нетребовательности к уходу. Минус — в необходимости тащить шнур через весь участок, что может оказаться очень неудобно в его дальних «уголках».

Электротяпка аккумуляторная

У таких моделей нет «привязки» к электросети. Благодаря встроенному аккумулятору они полностью автономны. По мощности не отличаются от сетевых моделей, но и орудовать весь день таким инструментом не получится. Девайс потребует зарядки примерно через 30-40 минут после начала работы. Полностью аккумулятор заряжается 4-5 часов, идеально ставить его на зарядку на ночь, чтобы утром использовать в полную силу. В комплекте к таким электротяпкам производитель предлагает зарядное устройство.

Факт. Из-за встроенной батареи аккумуляторная электротяпка весит больше сетевой. Разница в весе составляет 1,2-1,5 кг. По этой же причине она дороже: стоимость обычно в два раза выше сетевого аналога.

Лучшие электротяпки для прополки огорода

Предложений от производителей в этом сегменте техники для дачи немного. Все-таки, электрическая тяпка — инструмент специфичный, и не каждый дачник готов выложить за нее несколько тысяч рублей, чтобы облегчить свой труд. По этой причине уже несколько лет в этой нише рынка главенствуют несколько производителей, конкуренцию которым лишь недавно составили молодые бренды.

Gloria Brill Gardenboy Plus

Pr Scr Яндекс.Маркет /

На российском рынке электротяпки Brill Gardenboy появились первыми, а модель Gloria стала современным решением от немецкого бренда. Несмотря на то, что производят технику в Китае, она остается качественным выбором для садоводов и дачников. «Классическая» конфигурация не менялась годами: на жесткой металлической штанге закреплен двигатель с редуктором, а в верхней части — рукоятка с кнопкой включения. Вторая ручка съемная, она располагается на штанге и подвижна, позволяя «подогнать» девайс под рост пользователя.

Рыхлители — трехгранные штыри на двух рабочих дисках. Работает устройство от сети, оснащено системой защиты двигателя от перегрева, поэтому отключается при заклинивании «пальцев» в грунте. По отзывам пользователей, с его помощью куда проще поддерживать в идеальном состоянии грядки с клубникой, чем выполняя работы вручную. Еще электротяпка Gloria помогает рыхлить землю приствольных кругов и на грядках без малейшего риска повредить растения. К недостаткам относят небольшую ширину рабочей головки. Она составляет лишь 12 см, из-за чего даже по небольшому пространству приходится проходить несколько раз.

Средняя цена 9990 рублей.

Texas ES300

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Рабочий механизм электротяпки Texas отличается от классического. Инструмент оснащен не шипами, а двумя ножами, которые двигаются в противоположенных направлениях. Это требует от пользователя большего внимания во время работы: на ноги нужно надевать грубую обувь, чтобы избежать травм. Но с сорняками и комьями земли агрегат справляется моментально. Правда, сорняки удаляет не с корнем, а срезает их, земельные комья разбивает. Поступательного движения при работе нет: пользователь сам направляет девайс, не переживая о случайном повреждении посадок.

Использовать устройство удобно на ограниченных пространствах, при этом оно захватывает полосу грунта шириной 15 см. Работает от шнура, что важно учитывать при покупке, а еще шумит: производитель заявляет о шумовой нагрузке в 93 Дб, что довольно странно для электрического прибора. Недостаток модели — сложность с покупкой: устройства датского бренда быстро находят покупателей, поэтому найти их в магазинах непросто.

Средняя цена 7860 рублей.

SunGarden TF 400

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Недорогая модель с прочной, прямой, но нерегулируемой штангой и вспомогательной рукояткой D-образной формы. Рабочая головка оснащена треугольными штифтами, которые могут проникать в грунт на 10 см и хорошо справляются с твердой коркой на поверхности. Вращаются в пол-оборота, не создают поступательного движения. Работает девайс тихо, едва «жужжит» в процессе использования, но электрический шнур приходится таскать за собой по участку, так как модель питается от сети.

Инструмент настолько деликатный, что не рвет даже листья, которые попадают под штыри. Но зато удаляет сорняки: они цепляются за металлические «пальцы» и выдергиваются из грунта с корнем. Те, что остаются, значительно проще вытащить с корнями из рыхлой почвы. Весит чуть больше двух килограммов.

Средняя цена 2970 рублей.

Eurosystems Lucciola

Pr Scr Яндекс.Маркет /

В работе с этим устройством нужно соблюдать осторожность. Электротяпка Lucciola оснащена не штырями, а металлическими фрезами, поэтому с ней нужно работать в закрытой обуви. Но небольшая мощность свидетельствует о том, что инструмент вряд ли «рванет» вперед или в сторону. Более того, дачники говорят, что на грунте с комками он часто застревает, а на мокром его и вовсе не стоит использовать.

Зато на сухой и уже перекопанной почве девайс прекрасно справляется со своей работой. Удаляет сорняки между грядками, рыхлит грядки и клумбы, помогает подготовить грунт под посадку семян, легко проходит вокруг кустарников и деревьев. Из минусов отмечают наличие шнура: несмотря на то, что в корпусе предусмотрен разъем под аккумулятор, работает модель только от сети. После работы устройство требует очистки: фрезы наматывают траву, которую приходится удалять ножом или небольшим серпом.

Средняя цена 13210 рублей.

Black&Decker GXC 1000

Pr Scr Яндекс.Маркет /

От других моделей, представленных на рынке, электротяпка Black&Decker отличается автономностью. Она оснащена встроенным аккумулятором, а значит, совсем не привязана к розетке. Заряда батареи хватает на полчаса непрерывной работы, а если делать перерывы, то и на целый час. После этого аккумулятор можно снять и поставить на подзарядку.

Из-за встроенной батареи вес устройства немного выше конкурентов — почти 4 кг, но работать с ним удобнее, чем с электротяпкой, «привязанной» к электросети. Другая отличительная черта — форма рыхлителей. Здесь установлены не гладкие штифты, а зубчатые пластины. Такие не только отлично рыхлят грунт, но и куда эффективнее справляются с сорняками. Ручка модели складная, на нее ставится дополнительная рукоятка, которую можно перемещать, «подстраивая» под рост пользователя. Ноги защищены от комьев земли и контакта с пластинами специальным щитком на рабочей головке инструмента. Единственный недостаток среди массы плюсов модели — сложности с приобретением. Поставки популярного девайса в Россию, почему-то, нерегулярны.

Средняя цена 5035 рублей.