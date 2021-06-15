Губерниев отреагировал на слухи об отстранении его от эфиров

Москва, 15 июня. После перепалки между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым, появились слухи об отстранение от будущих эфиров известного телеведущего.

Губерниев ответил изданию RT насчет скандальных слухов. Мужчина сказал, что руководство ждет его и сейчас он поедет на эфир. Он будет в эфире в 21:00 и в 00:00 и завтра в 15:00, до, во время и после матча России с Финляндией.

«Руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста России», — пошутил телеведущий

Отметим, что после скандала между певицей и телеведущим, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Instagram заявила, что комментатор будет отстранен от эфиров будущих матчей за оскорбительное поведение. Однако, после того, как Губерниев опубликовал извинения перед Ольгой Бузовой, генпродюсер тихо удалила свою Insta-сторис .

Напомним, что 14 июня во время эфира на телеканале «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев довел до истерики Ольгу Бузову. Мужчина задал ей шуточный вопрос «перестала ли она употреблять коньяк по утрам?». Бузова приняла это за оскорбление и покинула студию, назвав Губерниева «дном».

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