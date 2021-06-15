Федоров назвал роль Евро-2020 в укреплении национального суверенитета России

Национальный суверенитет России строится в том числе на демонстрации «своей территории», «своей культуры» и «своих побед» иностранным гражданам — и проведение международных спортивных мероприятий как нельзя лучше отвечает таким целям. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и глава Народно-освободительного движения Евгений Федоров.

Футбольный чемпионат Евро-2020 сохраняет интригу. России после проигрыша бельгийской команде предстоит 16 июня встретиться с Финляндией, а уступившей Нидерландам Украине — с Северной Македонией. 15 июня состоялась игра Германии и Франции, считающихся фаворитами Евро-2020, а также Венгрии и Португалии. В Санкт-Петербурге, который является одним из городов, гостеприимно распахнувших свои «двери» для чемпионата, помимо игры с участием российской команды, 14 июня прошел матч между Польшей и Словакией, закончившийся победой последней.

«Россия – страна избыточная по своим ресурсам, культуре, типу государственного строительства, — заявил Федоров. — Так что везде, где открываются границы, нам это выгоднее, чем если бы они закрывались. Даже если это касается сугубо спортивных аспектов!»

По словам депутата, «все, что позволяет нам открыться» и показать «нашу территорию и наших людей» идет России «в плюс в системе конкуренции наций». В этом отношении, продолжил он, то, что ряд игр Евро-2020 проходят именно в Петербурге, дает нашей РФ серьезные козыри.

Global Look Press / Viktor Chernov

«Это ведь культурная столица нашей Родины! — сказал парламентарий. — И даже, я не побоюсь этого заявления, «фасад» России, ее витрина и украшение! Собственно, Петербург специально построили в таком месте, чтобы в него приезжали иностранцы и либо радовались нашим достижениям, либо боялись нашей силы!»

Собеседник ФАН связал недавний проигрыш российской команды бельгийцам с тем, что у РФ все еще «наблюдается недостаток суверенитета», несмотря на то, что «прошедший 1 июля 2020 года референдум по поправкам в Конституцию сильно приблизил ее к подлинной независимости».

«И поэтому наша страна во всем действует лишь на четверть от своих мощностей, — заметил Федоров. — В том числе и в отношении спортивных достижений! Нам надо продолжать нашу линию по возрождению суверенитета, и тогда наши команды будут побеждать».

Депутат подчеркнул, что «нельзя иметь 1,5% мировой экономики и при этом рассчитывать на высокие спортивные достижения».