Модный эксперт объяснила, почему выпускное платье стоит искать у дизайнеров

Как правильно подойти к выбору выпускного наряда: купить готовое платье или пошить его индивидуально? Об этом в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» порассуждала Алеся Князева, российский дизайнер, эксперт моды и создатель бренда женской одежды ALEZZY.

По ее мнению, сезон подготовки к школьному вечеру — идеальный момент, чтобы познакомиться с модной индустрией Санкт-Петербурга, ведь девушки сейчас бывают в огромном количестве разных магазинов в поисках того самого платья.

«Я вообще считаю, что Санкт-Петербург — город моды номер один. Потому что у нас большое количество дизайнеров, которые представляют просто немыслимое количество направлений: от классики до безумного андеграунда», — отмечает модельер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Северная столица действительно богата на красоту такого рода: в городе насчитывается более двух тысяч дизайнеров, работающих не только в разных стилях, но и размерных рядах. При этом покупка брендового наряда перестала быть удовольствием для богатых, ведь его цена зачастую сопоставима с аналогами из масс-маркета. Где, однако, не стоит рассчитывать на особую самобытность, ведь изделия создаются для широкого круга потребителей.

«Нужно понимать, что выпускной — это такой день, когда ты должна быть индивидуальна. И здесь есть замечательная возможность: вы не только подберете себе уникальное и красивое платье для праздника, но и найдете для себя дизайнера, который будет подходить вам по духу», — говорит о преимуществах Алеся Князева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Обращение к конкретному дизайнеру дарит еще один бонус — так родителям будет проще подобрать образ для себя, если они сопровождают ребенка на вечер и не желают стилистически выбиваться.

«Каждый дизайнер несет свою идеологию и говорит о каких-то своих внутренних мироощущениях. Когда вы попадаете на своего дизайнера, то можете подобрать наряд и для себя, и для своей мамы, и даже для папы или парня. Если покупать вместе, то тогда наряды можно и скомпоновать с аксессуарами, чтобы это было гармонично», — заключает модный эксперт.

Конечно, для родителей любое торжество дочки или сына — это, в первую очередь, финансовые траты. О том, какие потери для семейного бюджета принесет индивидуальный пошив платья в ателье, рассказала дизайнер Екатерина Смолина.