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Росгвардия займется реализацией творческих проектов вместе с Малым театром

Общество
Росгвардия займется реализацией творческих проектов вместе с Малым театром
wikipedia.org  /  Ludvig14

Москва, 15 июня. Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов провел встречу с худруком Государственного академического Малого театра России Юрием Соломиным по вопросу сотрудничества.

Результатом встречи стало подписание соглашения, в рамках которого планируется реализация совместных проектов и работа над просветительскими и образовательными программами.

Золотов отметил, что Малый театр, как один из старейших в стране, играет важную роль в развитии национальной культуры. Он отметил, что подписание соглашения даст толчок новому витку взаимоотношений между органами правопорядка и театральной сферой. Подписание соглашения между Советом по культуре при Росгвардии и Малым театром стало символичным, поскольку прошло в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня.

Соломин, в свою очередь, отметил важность работы военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии России и поблагодарил их за самоотверженность. Он отметил, что росгвардейцы и их близкие всегда будут желанными гостями в Малом театре, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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росгвардия день памяти и скорби искусство малый театр
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