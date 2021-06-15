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Главное — желание помогать. Все о профессии социального работника в России

Общество
Главное — желание помогать. Все о профессии социального работника в России
Федеральное агентство новостей  / 

8 июня в России отметили День социального работника. Сложно найти другую такую профессию, в которой столь огромное значение приобретала бы искренняя и безграничная любовь к людям. Абсолютно любым: одиноким или многодетным, пожилым или, наоборот, совсем еще малышам, больным, бездомным, нищим, со скверным характером или сумевшим сохранить добро в душе, несмотря на все лишения и невзгоды. У каждого из них своя история и своя судьба, чаще всего тяжелая. И каждого нужно выслушать, вникнуть в суть проблемы, дать совет, поддержать или просто молча оказать необходимую помощь: посодействовать в получении документов и трудоустройстве, вывести на прогулку, устроить на ночлег, принести продуктов, убрать в квартире, переодеть, искупать или даже заварить чай.

Не ради регалий, званий, карьерного роста, престижа или дохода идут люди в эту профессию. Желание помогать нуждающимся — вот, что движет тем, кто решил связать свою жизнь с социальной работой. Другие на этой службе не задерживаются — не выдерживают колоссальной психологической нагрузки и уходят в другие сферы. 

Как стать социальным работником? Куда пойти учиться? Какими качествами должен обладать человек, решивший посвятить свою жизнь этой профессии? Ответы на эти и другие вопросы — в материале журналиста ФАН.

Как зарождалась профессия в России

Может показаться, что социальный работник в нашей стране — профессия сравнительно новая родом максимум из Советского союза или и вовсе из перестроечных времен. 

Несмотря на то, что сама специальность появилась в официальном перечне профессий только в 1991 году, благотворительность, помощь попавшим в беду, присмотр за больными и сиротами были на Руси в чести с древних времен. Так, практически во всех поселениях существовало понятие «совместных помочей», когда жители общими усилиями помогали своим неимущим соседям справиться с трудностями, например, утеплить дом перед приходом холодов или пополняли запасы дров и зерна на зиму. 

Надежным пристанищем для обездоленных и оставшихся без крыши над головой всегда служили монастыри и церкви, служители которых всегда были готовы поддержать в трудную минуту и приютить, обучали чтению, письму и счету ребят из самых бедных семей. 

Одной из наиболее значимых вех в истории отечественной благотворительности можно считать 8 июня 1701 года (отсюда и дата профессионального праздника всех социальных работников, который будет учрежден почти три столетия спустя). В этот день первый Император Всероссийский Петр I своим указом повелел открывать во всех губерниях богадельни, в которых специальные служащие осуществляли бы присмотр и уход за больными, калеками и детьми, оставшимися без попечения родителей. Можно сказать, что официальная история социальных служб в России началась именно с этого знаменательного момента.

Заботой об обездоленных занимался не только Петр, его примеру следовали и другие правители. Так, большую озабоченность судьбой бедных и болящих выражала Екатерина II, стараниями которой в разных уголках Империи стали один за одним появляться дома престарелых, сиротские и родильные дома для неимущих. Их работники занимались уходом за стариками и больными, учили детей из бедных семей.

Расцвет благотворительной деятельности пришелся на XIX век. В 1802 году начало свою работу Императорское человеколюбивое общество, приносившее пользу людям до 1918 года. Особенно ценно, что в этот период идеи гуманного отношения к близким стали распространяться не только среди знати и высших эшелонов власти, но и среди простого народа. 

И, конечно, нельзя забывать о сестрах милосердия, также появившихся в дореволюционной России в XIX веке. Первые подобные общины, основанные влиятельными меценатами, стали открываться после 1844 года. Любая девушка могла прийти туда, обучиться уходу за больными и начать трудиться в приютах и больницах. Полученные знания и навыки особенно пригодились во время Крымской войны. Сестры милосердия самоотверженно выхаживали раненых солдат, порой с риском для собственной жизни.

Деятельность социального работника имеет свои плюсы и минусы
Федеральное агентство новостей  / 

Чем занимается социальный работник: описание профессии

Как мы уже поняли, социальный работник — это не про специальность, а про призвание. Представители этой профессии много общаются с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, и оказывают им самую разнообразную помощь. Функционал специалистов в данной области сильно разнится в зависимости от того, в какой структуре человек трудится. 

Работники оказывают своим подопечным следующие виды помощи:

•    Выявляют тех, кто нуждается в той или иной поддержке и предлагают им свои услуги.
•    Оформляют всевозможные документы, справки, выписки, рецепты на лекарства, путевки и т.д.
•    Оплачивают счета за коммунальные услуги.
•    Покупают продукты и предметы первой необходимости.
•    Сопровождают в различных учреждениях и на культурных мероприятиях.
•    Оказывают моральную и иную поддержку в кризисных ситуациях.
•    Помогают разобраться в юридических вопросах или подсказывают, куда обратиться, если сами не располагают достаточными знаниями.
•    Обеспечивают связь с госорганами, медицинскими учреждениями и прочими организациями, которые занимаются лечением, обеспечением лекарственными средствами, трудоустройством и прочими аспектами в зависимости от потребностей и нужд подопечного.
•    Навещают больных, следят за состоянием их здоровья, приемом медикаментов и соблюдением рекомендаций врача, оказывают помощь в гигиенических процедурах и т.д.
•    Покупают необходимые лекарства и средства гигиены.
•    Оказывают услуги бытового характера (уборка в квартире, поход по магазинам, приготовление пищи, мойка посуды, вынос мусора).
•    В срок предоставляют руководству всю необходимую отчетность (чеки, графики посещений и т.д.).

Данный перечень не является полным, но дает представление о степени физической и психологической нагрузки, которые испытывают профессиональные социальные работники.

Кто обращается за помощью:
•    Пенсионеры.
•    Одинокие старики.
•    Различные категории инвалидов и их семьи.
•    Лица без определенного места жительства.
•    Многодетные семьи.
•    Сироты.
•    Малоимущие.
•    Лежачие больные.
•    Жертвы домашнего, сексуального и иного насилия.
•    Беженцы из зон активных боевых действий.
•    Бывшие заключенные.
•    Лица, зависимые от употребления алкоголя и наркотиков, а также члены их семей и ближайшее окружение.

Деятельность социального работника связана в том числе с помощью бездомным
pixabay.com  / Aleš Kartal

Какими качествами должен обладать социальный работник

Работа соцработником — это тяжелый каждодневный труд и огромная ответственность за жизнь и здоровье беспомощных людей, поэтому человек, который решил связать с ней свою жизнь, должен обладать такими личностными качествами как:

•    Любовь к людям вне зависимости от их возраста, социального статуса, уровня образования, интеллекта и состояния здоровья.
•    Стрессоустойчивость.
•    Коммуникабельность.
•    Умение собраться и действовать в неординарных ситуациях.
•    Терпеливость.
•    Милосердие.
•    Высокий уровень самоорганизации и умение организовать других.
•    Порядочность и ответственность.
•    Умение хранить тайны.
•    Честность.
•    Открытость.
•    Чувство такта.
•    Эмпатия. 
•    Отсутствие брезгливости.
•    Профессиональный соцработник должен, прежде всего, быть хорошим психологом, поскольку его деятельность неразрывно связана со способностью слушать и слышать своих подопечных, среди которых есть люди, потерявшие близких или находящиеся с ними в состоянии конфликта, подвергшиеся насилию, пережившие боевые действия и т.д.
•    Желательно иметь навыки оказания первой медицинской помощи.

Желание помогать — главное в работе социального работника
pixabay.com  / mohamed Hassan

Плюсы и минусы профессии

Что уж там говорить, быть социальным работником нелегко, но эта работа имеет ряд своих неоспоримых преимуществ, которые, пусть и не так активно, как хотелось бы, но все же привлекают в эту сферу новые кадры.

Плюсы:
•    Высокая востребованность на рынке труда. Ни один самый совершенный робот и ни одна самая умная и навороченная компьютерная программа никогда не заменят человеческого тепла и участия, а значит, социальные работники всегда будут в списке нужных обществу профессий.
•    Низкий уровень конкуренции. Желающих посвятить себя в такой сложной деятельности не так уж и много, поэтому устроиться на работу не составит особого труда, даже если опыта совсем мало или его нет вовсе.
•    Постоянное общение с людьми. Для кого-то этот пункт может быть и недостатком, но людям коммуникабельным наверняка понравится возможность быть в тесном контакте с коллегами и подопечными.
•    Получение новых знаний в разных бытовых сферах. В обязанности соцработника, помимо прочего, входит консультирование по самым разнообразным вопросам. Дополнительные знания в юриспруденции, документообороте, медицине и фармацевтике никогда не будут лишними в повседневной жизни.
•    Доступность образования. Конкурс на это направление среди выпускников школ традиционно невысок, а значит, поступить в вуз на бюджетное отделение и получить необходимые для работы знания будет не так сложно, как на более востребованные специальности.
•    Чувство морального удовлетворения от своей работы. Те, кто занят в сфере помощи людям, рассказывают, что все возможные минусы и сложности уходят на второй план, когда понимаешь, что сделал кому-то хорошо. Даже если это «хорошо» выражается в элементарных вещах: убранной квартире, вкусно заваренном чае или просто задушевном разговоре. 
•    Осознание собственной нужности. День совершенно точно прожит не зря, если вместо бизнес-ланча в модном кафе помог человеку в инвалидном кресле, который месяцами не выходил из квартиры, полюбоваться на цветение яблоневого сада в мае. 

Все перечисленное звучит красиво и убедительно, но, прежде чем решиться войти в профессию, необходимо очень хорошо подумать обо всех возможных трудностях, с которыми придется столкнуться на пути.

Минусы:
•    Невысокие зарплаты. Увы, при всей нужности и важности своей работы, социальные работники все еще получают неоправданно мало. Во многих регионах их доход не превышает 15 тыс. рублей.
•    Ненормированный рабочий день и постоянная включенность в процесс. Да, графики дежурств, несомненно, существуют, но те, кто по-настоящему увлечен своей работой, думает о своих подопечных практически беспрерывно, отвечая на звонки в любое время дня и ночи. Кстати, умение вовремя переключиться и не нести домой рабочие проблемы — еще одно важное качество, без которого никуда. Иначе эмоционального выгорания и депрессий не избежать. 
•    Уход за больными. В обязанности социальных работников часто входит уход за тяжелыми больными, в том числе за лежачими или теми, кто не может самостоятельно обслуживать себя, есть, а порой и даже дышать. Перевернуть, искупать, накормить, поменять подгузник, обработать пролежни, перенести из инвалидного кресла на кровать, очистить дыхательные пути от скопившейся слизи — вот лишь небольшой список манипуляций, которые приходится выполнять ежедневно. Справиться с ними может не каждый. Такой труд сложен как с физической, так и с моральной точки зрения.
•    С подопечными бывает сложно ладить. Не стоит рассчитывать, что общаться придется сплошь с милыми бабушками и дедушками, каждый раз получая при выходе из квартиры порцию благодарности. У пожилых и сильно болеющих людей в силу жизненных обстоятельств часто портится характер. Они ругаются, капризничают, плачут, могут даже обзываться или обвинять в воровстве или намерении причинить вред. Задача профессионала — не раздражаться, а успокоить, постараться со временем войти к нему в доверие и не расстраиваться, если сделать это не получается, а продолжать добросовестно выполнять свою работу, делая жизнь подопечных хоть немного светлее и радостнее.

Постоянное общение с разными людьми — один из плюсов профессии
pixabay.com  / Gerd Altmann

Как стать социальным работником

Если все возможные трудности не пугают, то в первую очередь нужно определиться, куда пойти учиться.

Получить образование по специальности «Социальная работа» можно как после 9 (тогда обучение займет два — три года), так и после 11 класса (в таком случае до момента получения диплома пройдет от четырех до шести лет), выбрав соответствующее направление в колледже или вузе. 

Для поступления в высшее учебное заведения потребуется сдать экзамены по русскому языку, истории и обществознанию. Некоторые средние специальные учебные заведения принимают абитуриентов вовсе без вступительных испытаний по результатам среднего балла в аттестате об основном общем образовании.

Если вы осознали, что хотите посвятить себя служению людям в более зрелом возрасте, уже имея за плечами высшее или среднее образование, то всегда можно пройти соответствующие курсы и сменить профессию.

Тем, кто уже занимается социальной работой, будет необходимо проходить курсы повышения квалификации. Обучение возможно как в очном, так и в дистанционном формате. 

Где может работать социальный работник?

От общего перейдем к частному и поговорим о специализациях соцработников. Людей, занимающихся этой деятельностью, можно разделить на тех, кто:

•    Выявляет лиц, которым требуется помощь, и определяет степень и меру содействия нуждающимся.
•    Проводит встречи и приемы с гражданами, обращающимися за помощью, а также самостоятельно выезжает на место, чтобы оценить условия проживания.
•    Обрабатывает заявки от населения и распределяет виды социальной поддержки
•    Осуществляет контроль за условиями проживания подопечных.
•    Контактирует с различными социальными ведомствами для получения льгот, лекарств и медицинского оборудования, путевок, услуг по реабилитации и т.д.
•    Оказывает помощь в быту (покупка продуктов, медикаментов и средств личной гигиены, уборка и т.п.).
•    Производит простейшие медицинские манипуляции.
•    Помогает в оформлении и получении документов.
•    Содействует в дальнейшем трудоустройстве.

Свои знания и умения соцработник может применить, устроившись на работу в следующие организации:

•    Органы и комитеты социальной защиты населения.
•    Кризисные центры для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или подвергшихся насильственным действиям.
•    Органы опеки и попечительства.
•    Дома престарелых.
•    Сиротские учреждения.
•    Пенсионный фонд.
•    Ветеранские организации.
•    Службы занятости.
•    Благотворительные фонды.

Если вы искренне хотите помогать людям, но пока не готовы полностью посвятить себя этой благородной миссии и кардинально поменять сферу деятельности, можно стать волонтером, обратившись в органы соцзащиты или одну из благотворительных организаций. Лишние руки никогда не помешают, поэтому новым помощникам там всегда рады.

Профессия социального работника очень востребована
pixabay.com  / truthseeker08

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