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Соловьев поставил диагноза выступлению Протасевича в белорусском МИД

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Политика
Соловьев поставил диагноза выступлению Протасевича в белорусском МИД
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Москва, 15 июня. Выступления Романа Протасевича на пресс-конференции в МИД РБ обнажило множество его доселе скрытых психических проблем, уверен ведущий Владимир Соловьев.

Специально для сооснователя признанного на территории Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича МИД РБ организовал отдельную пресс-конференцию. На встречу с блогером были приглашены специалисты из множества стран мира, а Протасевич с ними смог пообщаться. Как отметил Соловьев в рамках эфире «Вести FM», поведение Протасевича свидетельствует о серьезном душевном недуге и не преминул поставить белорусу диагноз.

«Ведь видно то, какой он дико тщеславный человек. Его угнетало, что его проекты похищены и он не получил международной славы. Это чистые тщеславие и гордыня», — цитирует журналиста «НьюИнформ«.

После инцидента с посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске и арестом блогера, Протасевич стал объектом пристального внимания как белорусских, так и мировых СМИ. Немало шума наделало скандальное интервью, в ходе которого блогер допустил возможность «подставы» со стороны своих прежних соратников — команды экс-кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской. Также Протасевич перечислил имена ответственных за организацию массовых беспорядков в Белоруссии после выборов в августе 2020 года, в результате которых Александр Лукашенко сохранил президентское кресло.

В ходе пресс-конференции Протасевич открыто обвинил страны коллективного Запада в подстрекательстве к мятежу в Белоруссии. Украинский политолог Андрей Золотарев объяснил такую искренность блогера результатом работы с ним белорусских силовых структур. Протасевич, намеренный искупить свою вину, будет стремиться «умножить на ноль» всех организаторов беспорядков в Синеоокой, заключил эксперт.

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Все новости / Политика / Соловьев поставил диагноза выступлению Протасевича в белорусском МИД
белоруссия соловьев пресс-конференция протасевич
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