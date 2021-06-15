Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 22:14
22:11
Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
22:10
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
22:10
Политика
Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена
22:06
Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
22:00
Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
22:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
21:56
Общество
Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости
21:51
Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
21:44
Шоу-бизнес
Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ
21:42
Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
Все новости

Жена арестованного в США летчика Ярошенко надеется на его перевод в Россию

Происшествия
Жена арестованного в США летчика Ярошенко надеется на его перевод в Россию
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 15 июня. Супруга летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме, выразила надежду на перевод мужа в РФ после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

Женщина надеется, что вопрос с обменом поднимут на саммите с участием лидеров двух стран. Ранее глава российского государства не исключил, что США и Россия могут обменяться заключенными, сообщает «Вечерняя Москва».

Летчик Константин Ярошенко получил 20-летний срок в 2011 году. Он находится в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

Ранее супруга Ярошенко рассказала о тяжелых условиях заключения ее мужа в тюрьме «Данбери» в Коннектикуте. По ее словам, в тюремном бараке, где содержится ее муж, находятся еще сто человек. Других россиян там нет. Осужденный спит на железной кровати без сетки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жена арестованного в США летчика Ярошенко надеется на его перевод в Россию
сша ярошенко летчик
Комментировать
Эксклюзив
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57666 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 50437 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48152 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 36214 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 30679 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru