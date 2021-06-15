Жена арестованного в США летчика Ярошенко надеется на его перевод в Россию

Москва, 15 июня. Супруга летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме, выразила надежду на перевод мужа в РФ после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

Женщина надеется, что вопрос с обменом поднимут на саммите с участием лидеров двух стран. Ранее глава российского государства не исключил, что США и Россия могут обменяться заключенными, сообщает «Вечерняя Москва».

Летчик Константин Ярошенко получил 20-летний срок в 2011 году. Он находится в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

Ранее супруга Ярошенко рассказала о тяжелых условиях заключения ее мужа в тюрьме «Данбери» в Коннектикуте. По ее словам, в тюремном бараке, где содержится ее муж, находятся еще сто человек. Других россиян там нет. Осужденный спит на железной кровати без сетки.