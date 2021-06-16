Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»

Дели надеется на сотрудничество с Германией в Индо-Тихоокеанском регионе; индийскую фирму по обмену криптовалют обвиняют в отмывании криминальных доходов; Министерство обороны Индии рассекретит данные о войнах и военных операциях; космическая отрасль Индии столкнулась с острой конкуренцией. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Обмен криптовалют под ударом

Индийский директорат по исполнению законов вызвал в суд руководство мумбайской фирмы, занимающейся обменом криптовалют. Повестка была выдана в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA). По словам официальных лиц, в документе упоминаются транзакции криптовалют на сумму примерно 350 миллионов евро.

Ведомство инициировало расследование в продолжение операций по выявлению каналов отмывания денег через незаконные онлайн-ставки, принадлежащих китайским бизнесменам.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые граждане Китая отмывали криминальные доходы, конвертируя рупиевые депозиты в криптовалюту Tether (USDT), а затем переводили их на кошельки Binance (криптобиржа, зарегистрированная на Каймановых островах).

Попавшая под внимание директората фирма Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX) занималась широким спектром транзакций, связанных с криптовалютами, включая обмен их на рупии и наоборот, транзакциями между частными лицами и даже переводом криптовалюты, хранившейся на ее счетах в пуле, на кошельки других бирж.

The Enforcement Directorate (ED) on Friday said it has issued a notice to cryptocurrency exchange WazirX for violating the Foreign Exchange Management Act (Fema), 1999, for transactions worth ₹2,790.74 crore. Mint explains #MintPrimer by @ActusDei https://t.co/6gLp9p3F76 — Mint (@livemint) June 15, 2021

Этот случай подтверждает, что опасения индийских чиновников по поводу использования криптовалюты для отмывания и нелегального перевода средств имеют под собой серьезные основания. Возможно, что дело WazirX окажет значительное влияние на процесс легализациии криптовалют в Индии.

Индия рассекретит свою военную историю

Министерство обороны Индии утвердило новую политику архивирования, рассекречивания и публикации истории войн и военных операций Индии.

В соответствии с новыми правилами министерство будет передавать записи, включая военные дневники, протоколы заседаний и оперативные книги учета, в департамент истории для надлежащего ведения, архивирования и написания историй.

Департамент истории будет отвечать за координацию с различными управлениями при составлении, утверждении и публикации истории войн и военных операций.

Будут рассекречены данные операций старше 25 лет. Стремление Минобороны Индии централизовать и формализировать военную историю страны на фоне обострившихся отношений с Китаем и Пакистаном говорит о том, что руководство Индии осознало необходимость формирования национального исторического сознания государства в новейшей истории.

Индия готова «построить лучший мир»

Во время саммита «Большой семерки» правительство Индии заявило, что рассмотрит возможность присоединения к так называемому плану «Построить лучший мир» (B3W).

Речь идет об инфраструктурном проекте Джо Байдена, который должен составить конкуренцию китайскому «Один пояс — один путь». США называют его позитивной инициативой для удовлетворения инфраструктурных потребностей стран с низким и средним уровнем дохода.

Изоляционистская политика администрации Трампа «Америка прежде всего» и рост влияния Китая поставили под вопрос жизнеспособность либерального международного порядка, возглавляемого Штатами. Европейские союзники были потрясены выходом США из многосторонних институтов и начали разрабатывать свои собственные планы действий в глобальных вопросах. Байден стремится убедить эти государства предпринять согласованные усилия в борьбе с вызовами, с которыми сталкивается сегодня мир.

#India and the #G7 member countries have agreed on an infrastructural proposal of Build Back Better World (B3W) as an alternative to the Chinese Belt and Road (BRI)https://t.co/G3UpUoQnPw — FinancialXpress (@FinancialXpress) June 15, 2021

Объявление о возможном присоединении Индии последовало за дискуссией Джо Байдена и лидеров Большой Семерки о стратегической конкуренции с Китаем.

Индия надеется на сотрудничество с ФРГ для создания свободного Индо-Тихоокеанского региона

Выступая на мероприятии, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Индией и Германией, секретарь Министерства иностранных дел Индии Харш Шрингла заявил, что Индия с нетерпением ожидает совместной работы с Германией над «конвергентным» видением свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона. Шрингла назвал Берлин одним из самых важных друзей Нью-Дели в Европейском союзе.

Шрингла также отметил, что глобальный порядок после пандемии коронавируса потребует согласованных усилий со стороны стран-единомышленников для обеспечения соблюдения принципов многосторонности и международного порядка.

«В прошлом году Германия стала второй европейской страной, выпустившей руководящие принципы для Индо-Тихоокеанского региона, которые мы приветствуем. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Германией над нашим конвергентным видением свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Шрингла.

India Looks Forward To Working With Germany In Indo-Pacific: Centre https://t.co/dQvP9fJLHk pic.twitter.com/XJflUTApAN — NDTV News feed (@ndtvfeed) June 10, 2021

Индия будет развивать двусторонние связи в Африке

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил с трехдневным визитом Кению, где он стал сопредседателем третьей сессии Совместного заседания кенийско-индийской комиссии. Он встретился с несколькими местными министрами, чтобы наметить ключевые направления двустороннего сотрудничества.

В опубликованном совместном заявлении страны заявили, что как морские соседи Индия и Кения признают важность обеспечения безопасности и процветания в регионе Индийского океана.

Индия является одним из ведущих источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кении. Обе стороны согласились, что диверсификация торговли и новые сферы сотрудничества будут способствовать более тесному партнерству.

EAM's Kenya visit: India extends support to domestic programs; discuss Indo-Pacific https://t.co/h2X4sXCGZZ — Sidhant Sibal (@sidhant) June 15, 2021

Кения приветствует дальнейшие инвестиции со стороны индийского частного сектора, особенно в обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, фармацевтику, автомобили и доступное жилье.

База клиентов спутниковой связи Индии сокращается

Год спустя после того, как администрация премьер-министра Нарендры Моди провела реформу космической отрасли, будущее сектора выглядит блестящим: космические стартапы Индии привлекли почти 30 миллионов долларов США. В то же время деятельность Национального космического агентства по запуску космических аппаратов прекратилась.

Конкуренция в этом секторе стремительно растет. Во время пандемии Иран осуществил первый в своей истории космический запуск на местных ракетах-носителях. Монако, Словения, Гватемала, Мьянма, Тунис, Молдова и Парагвай провели первые запуски своих спутников в рамках коммерческих контрактов. Крупнейшие космические державы, США и Китай, отправились на Марс. Китай вывел на низкую околоземную орбиту первый модуль своей космической станции, а также запустил свой первый спутник 6G. ОАЭ также отправились на Марс на японской ракете-носителе. Японская космическая капсула «Хаябуса-2» доставила грунт с астероида Рюгу. Космическое сотрудничество не избежало влияния геополитических факторов на Земле — активные игроки объединяются в рамках астрополитических блоков, возглавляемых, в частности, США и Китаем.

Япония подтвердила успех миссии «Хаябуса-2»: во вскрытой капсуле обнаружен грунт с астероида https://t.co/ykVdm1rkqV — Kiyora (@Zak373) December 15, 2020

С другой стороны, космическая деятельность Индии во время пандемии замедлилась. Глобальная доля Индии в общем объеме запусков по-прежнему остается низкой и составляет 1,8%. С полигона Шрихарикота в период с ноября 2020 по февраль 2021 года состоялись три запуска — между первой и второй волнами COVID-19 в Индии.

Потребуется время, чтобы новые стартапы оказали влияние на ситуацию на рынке. Первые демонстрации индийских стартапов по космическим запускам, Agnikul Cosmos и Skyroot Aerospace, которые недавно привлекли по 11 миллионов долларов инвестиций в серию А, пройдут в лучшем случае через несколько кварталов.

Аналогичным образом первый космический запуск с ракеты-носителя малых спутников (SSLV), построенной ISRO и продаваемой государственной компанией New Space India Limited (NSIL), еще не состоялся. Даже если первый запуск произойдет позже в этом году, он получит ярлык «проверенной в космосе» ракеты-носителя только после того, как пройдут 3-4 успешных запуска.

Skyroot Aerospace, a National award-winning start-up is building India’s first privately built space launch vehicles. https://t.co/ZBbx8GtlqY — FinancialXpress (@FinancialXpress) May 27, 2021

Сейчас в Индии на этапах испытаний и эксплуатации находится больше ракет-носителей, чем когда-либо прежде. Требуется разработка национальной политики в области коммерческих суборбитальных, орбитальных и межпланетных космических перевозок. Индийские космодромы должны быть ориентированы на рынок и готовы к коммерческим, военным, гражданским и экспериментальным запускам. Ближайшие несколько лет определят лидеров и аутсайдеров космической отрасли, и пока у Индии есть шансы оказаться как в той, так и в другой категории.

Нарендра Моди выступил на встрече «Большой семерки»

Премьер-министр Индии выступил на трех сессиях «Большой семерки» — на темы здоровья, изменения климата и открытых обществ. Моди заявил, что Индия является естественным союзником «семерки» и ее партнеров в защите демократии, свободы мысли и свободы от множества угроз, исходящих от авторитаризма, терроризма, насильственного экстремизма и экономического принуждения.

Он подтвердил твердую приверженность Дели решению проблем в области климата. Моди напомнил, что Индия — единственная страна «Большой двадцатки», которая выполняет свои парижские обязательства.

Во время выступления на сессии «Открытые общества и открытая экономика» политик подчеркнул приверженность демократии и свободе мысли.

«Демократия и свобода являются частью цивилизационного этоса Индии и находят свое выражение в динамичности и разнообразии индийского общества», — написал Моди позже в Twitter.

Он также отметил революционное влияние цифровых технологий на социальную интеграцию и расширение прав и возможностей граждан страны с помощью государственных мобильных приложений.

Was happy to address the @G7 Session on Open Societies as a Lead Speaker. Democracy and freedom are part of India's civilizational ethos, and find expression in the vibrancy and diversity of India's society. https://t.co/Tjw5vPcGxr — Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2021

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул уязвимость, присущую открытым обществам, и призвал технологические компании и платформы социальных сетей обеспечить безопасную киберсреду для пользователей.

PM Suga: We held discussions on global health and other issues the world is facing.

I welcomed the engagement of the other #G7 countries through concrete actions towards realizing a “free and open Indo-Pacific” and led discussions as the lead-off speaker on the equitable (1/2) pic.twitter.com/XhEozpQE3A — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) June 13, 2021

Отношения с G7 и будущее включение Индии в расширенный форум будут способствовать укреплению интересов Индии в области безопасности и внешней политики.

Хотя на первый взгляд тесные отношения с Западом и будущее включение в G7 говорят в пользу Индии, существует опасение, что Дели слишком сильно склоняется к западным державам. Это может создать дисбаланс сил в Азии и привести к дальнейшему ухудшению отношений с Китаем и ослаблению индийско-российских связей.