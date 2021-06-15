Португалия обыграла Венгрию в своем первом матче в рамках Евро-2020

Будапешт, 15 июня. Действующие чемпионы Европы сборная Португалии одержала победу над Венгрией в своем первом матче на Евро-2020. Матч группового этапа завершился со счетом 3:0.

Матч между национальными командами группы F прошла в Будапеште. Согласно истории противостояний Португалии и Венгрии, из 14 игр четыре заканчивались ничьей, а все остальные — победой португальской команды.

После завершения матча нападающий Португалии Криштиану Роналду был признал лучшим бомбардиром чемпионата Европы. На его счету 11 забитых мячей. Таким образом он побил предыдущий рекорд француза Мишеля Платини.