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Португалия обыграла Венгрию в своем первом матче в рамках Евро-2020

  /   Обновлено: 15 июня 2021 21:05
Евро 2020
Португалия обыграла Венгрию в своем первом матче в рамках Евро-2020
Global Look Press  /  Gabor Sas /SPP via imago-images.de

Будапешт, 15 июня. Действующие чемпионы Европы сборная Португалии одержала победу над Венгрией в своем первом матче на Евро-2020. Матч группового этапа завершился со счетом 3:0.

Матч между национальными командами группы F прошла в Будапеште. Согласно истории противостояний Португалии и Венгрии, из 14 игр четыре заканчивались ничьей, а все остальные — победой португальской команды.

После завершения матча нападающий Португалии Криштиану Роналду был признал лучшим бомбардиром чемпионата Европы. На его счету 11 забитых мячей. Таким образом он побил предыдущий рекорд француза Мишеля Платини.

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Все новости / Евро 2020 / Португалия обыграла Венгрию в своем первом матче в рамках Евро-2020
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