Арабские страны призвали ООН созвать заседание по эфиопской плотине «Возрождение»

Доха, 15 июня. Министры иностранных дел арабских стран призвали Совет Безопасности ООН провести заседание, чтобы рассмотреть конфликт вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт.

Главы внешнеполитических ведомств по итогам сегодняшнего внеочередного заседания в столице Катара решили делегировать в ООН обсуждение спора по поводу плана Аддис-Абебы по заполнению плотины «Возрождение».

Абу Гейт заявил, что существует арабский консенсус относительно того, что водная безопасность Египта и Судана является частью национальных приоритетов государств. По его словам, страны ЛАГ поддерживают Каир и Хартум по вопросу о плотине.

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани, в свою очередь, заявил, что ЛАГ может также принять «постепенные меры» для поддержки пострадавших от действий Эфиопии стран в сложившейся ситуации.

Накануне министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас сообщил о готовности подписать соглашение с Эфиопией. Он объявил, что Хартум намерен направить запрос в Совбез ООН и привлечь мировую общественность к обсуждению кризиса.