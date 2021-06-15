Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 22:14
22:11
Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
22:10
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
22:10
Политика
Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена
22:06
Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
22:00
Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
22:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
21:56
Общество
Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости
21:51
Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
21:44
Шоу-бизнес
Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ
21:42
Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
Все новости

Арабские страны призвали ООН созвать заседание по эфиопской плотине «Возрождение»

Африка
Арабские страны призвали ООН созвать заседание по эфиопской плотине «Возрождение»
wikipedia.org  /  Estonian Foreign Ministry - Flickr / CC BY 2.0

Доха, 15 июня. Министры иностранных дел арабских стран призвали Совет Безопасности ООН провести заседание, чтобы рассмотреть конфликт вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт.

Главы внешнеполитических ведомств по итогам сегодняшнего внеочередного заседания в столице Катара решили делегировать в ООН обсуждение спора по поводу плана Аддис-Абебы по заполнению плотины «Возрождение».

Абу Гейт заявил, что существует арабский консенсус относительно того, что водная безопасность Египта и Судана является частью национальных приоритетов государств. По его словам, страны ЛАГ поддерживают Каир и Хартум по вопросу о плотине.

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани, в свою очередь, заявил, что ЛАГ может также принять «постепенные меры» для поддержки пострадавших от действий Эфиопии стран в сложившейся ситуации.

Накануне министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас сообщил о готовности подписать соглашение с Эфиопией. Он объявил, что Хартум намерен направить запрос в Совбез ООН и привлечь мировую общественность к обсуждению кризиса.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Арабские страны призвали ООН созвать заседание по эфиопской плотине «Возрождение»
эфиопия судан лаг
Комментировать
Эксклюзив
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57666 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 50437 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48152 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 36214 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 30679 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru