Нигер стимулирует частное производство электроэнергии из возобновляемых источников

Ниамей, 15 июня. Международная финансовая корпорация (IFC) и правительство Нигера объявили о начале совместной деятельности в рамках программы Всемирного банка Scaling Solar направленной на привлечение частных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Планируется, что в результате совместной деятельности властей страны и IFC Нигер получит прибавку установленной мощности действующих в республике электростанций на 20% или 50 мегаватт.

«Нигер стремится увеличить объем генерации, чтобы поддержать экономический рост и улучшить доступ населения к электроэнергии. Для достижения этой цели использование солнечной энергетики имеет решающее значение», — заявил министр нефти, энергетики и ВИЭ страны Махамане Сани Махамаду.

Ожидается, что проект поможет обеспечить тысячи домов, а также промышленные предприятия и больницы электричеством. Кроме того, реализация задуманного отвечает планам властей перевести к 2035 году производство 30% электроэнергии на использование ВИЭ.

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Scaling Solar initiative помогает национальным правительствам развивать финансируемые из частных источников солнечные электростанции, а также подключать их к общей сети, стимулируя производство электроэнергии по конкурентоспособным тарифам.

«Расширение доступа к чистой энергии является приоритетом для IFC в Африке, поскольку оно улучшает качество жизни и поддерживает экономическую активность, а также стимулирует создание рабочих мест. Программа позволит Нигеру быстрее, дешевле и прозрачнее закупать произведенную частниками солнечную энергию», — заявил вице-президент корпорации по Ближнему Востоку и Африке Серджио Пимента.

По данным ООН, Нигер относится к числу африканских стран с наименьшим количеством граждан, обладающих свободным доступом к электроэнергии.