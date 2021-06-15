Малинкович обвинил Бузову в «испорченной» карьере Дмитрия Тарасова

Санкт-Петербург, 15 июня. Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович высказал свое мнение о скандалах вокруг Ольги Бузовой и обвинил ее в неудачах футболиста и бывшего мужа певицы — Дмитрия Тарасова.

Пресс-центр Медигруппы «Патриот» провел конференцию, посвященную Евро-2020. Гости обсудили не только спортивные достижения и провалы, но и громкие истории, связанные с континентальным первенством. Среди важных тем был скандал между поющей ведущей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым.

В эфире телеканала «Матч ТВ» спортивный обозреватель поинтересовался, продолжает ли звезда телестройки «Дом-2» употреблять коньяк по утрам. Малинкович отметил, что, несмотря на свое поведение, даже Ольга Бузова не заслуживает такого резкого отношения к себе.

«Эмоции были, но вульгарности не было. Даже такой женщине, как Бузова, ну не нужно хамить. Причем вообще Бузова? Она не играет», — резко отметил лидер партии «Коммунисты России».

Федеральное агентство новостей /

Журналисты напомнили Малинковичу, что Бузова звезда шоу-бизнеса и связана с футболом, хоть и опосредованно — ее бывший муж Дмитрий Тарасов раньше играл в сборной. Политик считает, что в спаде карьеры спортсмена виновата как раз Бузова.

«Да он бывший, волосы рвет, что судьба свела с этой профурсеткой и его карьера испортилась», — заявил спикер пресс-центра.

Во время беседы с гостями и журналистами лидер «Коммунистов России» выдвинул свою теорию, которая объясняет поражение сборной России в первой игре на Евро-2020. По мнению политика, футболистов могли отравить.