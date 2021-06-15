Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 22:13
22:11
Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
22:10
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
22:10
Политика
Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена
22:06
Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
22:00
Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
22:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
21:56
Общество
Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости
21:51
Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
21:44
Шоу-бизнес
Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ
21:42
Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
Все новости

Малинкович обвинил Бузову в «испорченной» карьере Дмитрия Тарасова

  /   Обновлено: 15 июня 2021 21:17
Шоу-бизнес
Малинкович обвинил Бузову в «испорченной» карьере Дмитрия Тарасова
instagram.com  /  @buzova86

Санкт-Петербург, 15 июня. Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович высказал свое мнение о скандалах вокруг Ольги Бузовой и обвинил ее в неудачах футболиста и бывшего мужа певицы — Дмитрия Тарасова.

Пресс-центр Медигруппы «Патриот» провел конференцию, посвященную Евро-2020. Гости обсудили не только спортивные достижения и провалы, но и громкие истории, связанные с континентальным первенством. Среди важных тем был скандал между поющей ведущей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым.

В эфире телеканала «Матч ТВ» спортивный обозреватель поинтересовался, продолжает ли звезда телестройки «Дом-2» употреблять коньяк по утрам. Малинкович отметил, что, несмотря на свое поведение, даже Ольга Бузова не заслуживает такого резкого отношения к себе.

«Эмоции были, но вульгарности не было. Даже такой женщине, как Бузова, ну не нужно хамить. Причем вообще Бузова? Она не играет», — резко отметил лидер партии «Коммунисты России».

Малинкович обвинил Бузову в «испорченной» карьере экс-мужа Дмитрия Тарасова
Федеральное агентство новостей  / 

Журналисты напомнили Малинковичу, что Бузова звезда шоу-бизнеса и связана с футболом, хоть и опосредованно — ее бывший муж Дмитрий Тарасов раньше играл в сборной. Политик считает, что в спаде карьеры спортсмена виновата как раз Бузова.

«Да он бывший, волосы рвет, что судьба свела с этой профурсеткой и его карьера испортилась», — заявил спикер пресс-центра.

Во время беседы с гостями и журналистами лидер «Коммунистов России» выдвинул свою теорию, которая объясняет поражение сборной России в первой игре на Евро-2020. По мнению политика, футболистов могли отравить.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Малинкович обвинил Бузову в «испорченной» карьере Дмитрия Тарасова
патриот бузова евро-2020 малинкович
Комментировать
Эксклюзив
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57666 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 50437 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48152 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 36214 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 30679 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru