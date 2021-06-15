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Криштиану Роналду побил рекорд Мишеля Платини на ЧЕ по футболу

  /   Обновлено: 15 июня 2021 21:09
Евро 2020
Криштиану Роналду побил рекорд Мишеля Платини на ЧЕ по футболу
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Будапешт, 15 июня. Португальский форвард Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров чемпионатов Европы по футболу.

В матче против сборной Венгрии на Евро-2020 португалец забил два мяча. Таким образом он побил прежний рекорд, установленный легендарным французским футболистом Мишелем Платини.

До игры с Венгрией на счету Роналду было девять голов. Теперь их одиннадцать.

В рейтинге лучших бомбардиров третье место занимает англичанин Алан Ширер. На четвертой позиции находится шведский игрок Златан Ибрагимович. Пятая строчка — у Тьерри Анри из сборной Франции.

Матч между Португалией и Венгрией закончился со счетом 3:0 в пользу команды Роналду. В этот же день на Евро-2020 сыграют Франция и Германия.

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Все новости / Евро 2020 / Криштиану Роналду побил рекорд Мишеля Платини на ЧЕ по футболу
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