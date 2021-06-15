Москва, 15 июня. Солдаты НАТО с завидной регулярностью становятся героями скандальных историй в Прибалтике, где они устраивают драки с местными жителями и плюют на законы.

Так, в 2021 году военнослужащие Альянса ввязались в драку с местными жителями в Эстонии. Военным удалось избежать наказания за свою выходку, потому что в минобороны страны инцидент посчитали лишь «достойным сожаления», пишет Baltnews.

При этом в июне британские солдаты снова оказались фигурантами скандальной истории. Их пришлось снять с поезда, потому что они в нетрезвом виде шатались по вагонам и угрожали пассажирам. Утихомирить солдат удалось представителям военной полиции.

Подчеркивается, что неприятная история произошла также с военнослужащими временного контингента армии США в апреле 2016 года в Литве. Солдаты осквернили флаг страны, сорвав его со здания прокуратуры в Клайпеде. Примечательно, что об инциденте журналисты узнали только спустя месяц, потому что власти засекретили информацию об этом случае.

Отмечается, что не обошлось без дебошей и в Латвии, где в 2018 году три пьяных офицера британской армии устроили драку с рижскими полицейскими. Чтобы усмирить драчунов, правоохранителям пришлось применить перцовый газ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что НАТО является рудиментом холодной войны. По его словам, не совсем понятно, какую функцию эта организация выполняет сегодня.