Канадский психолог определила возраст появления первых воспоминаний у человека

Оттава, 15 июня. Психолог из Мемориального университета Ньюфаундленда в Канаде Кэрол Петерсон исследовала работу памяти человека, чтобы определить возраст появления первых воспоминаний.

Специалист проводила свои научные изыскания в течение 21 года. В итоге ей удалось выяснить, что в среднем ранние воспоминания, которые люди могут вспомнить, относятся к тому периоду, когда им было около двух с половиной лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Memory.

Опрос с участием 992 человек выявил, что большинство без труда может вспомнить что-то из раннего детства. Полученные данные Петерсон сопоставила с ответами, полученными от родителей участников. Так, оказалось, что часть воспоминаний может быть ошибочна, поскольку люди способны сдвинуть так называемые часы памяти.

Британские ученые тем временем рассказали о первых признаках развития деменции. Это заболевание может возникать уже в возрасте 40 лет.