Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 22:13
22:11
Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
22:10
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
22:10
Политика
Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена
22:06
Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
22:00
Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
22:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
21:56
Общество
Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости
21:51
Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
21:44
Шоу-бизнес
Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ
21:42
Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
Все новости

Канадский психолог определила возраст появления первых воспоминаний у человека

Наука
Канадский психолог определила возраст появления первых воспоминаний у человека
pixabay.com  /  OyeHaHa

Оттава, 15 июня. Психолог из Мемориального университета Ньюфаундленда в Канаде Кэрол Петерсон исследовала работу памяти человека, чтобы определить возраст появления первых воспоминаний.

Специалист проводила свои научные изыскания в течение 21 года. В итоге ей удалось выяснить, что в среднем ранние воспоминания, которые люди могут вспомнить, относятся к тому периоду, когда им было около двух с половиной лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Memory.

Опрос с участием 992 человек выявил, что большинство без труда может вспомнить что-то из раннего детства. Полученные данные Петерсон сопоставила с ответами, полученными от родителей участников. Так, оказалось, что часть воспоминаний может быть ошибочна, поскольку люди способны сдвинуть так называемые часы памяти.

Британские ученые тем временем рассказали о первых признаках развития деменции. Это заболевание может возникать уже в возрасте 40 лет.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Канадский психолог определила возраст появления первых воспоминаний у человека
исследования память воспоминания
Комментировать
Эксклюзив
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57666 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 50437 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48152 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 36214 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 30679 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru