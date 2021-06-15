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Журналистка Лосева продемонстрировала «взгляд из Женевы» на саммит Россия — США

Политика
Журналистка Лосева продемонстрировала «взгляд из Женевы» на саммит Россия — США
wikipedia.org  /  Romano1246 / CC BY-SA 3.0

Москва, 15 июня. Корреспондентка Олеся Лосева в эфире программы «Время покажет» по прямой связи из Женевы рассказала о подробностях саммита Россия — США.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко и телеведущая Екатерина Стриженова связались с корреспонденткой Первого канала Олесей Лосевой, которая рассказала о подробностях саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Лосева отметила, что находится на Женевском озере напротив виллы Ла-Гранж, где 16 июня состоится встреча двух лидеров. Начало саммита запланировано на 14.00 по московскому времени.

По словам журналистки, переговоры условно разделены на три части. Сперва встреча пройдет в узком кругу с участием главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Далее саммит продолжится в расширенном формате, сказала Лосева и добавила, что состав российских и американских делегаций точно не известен.

После перерыва на чай и кофе состоится заключительный этап переговоров. Затем Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции в шатрах виллы Ла-Гранж. Также российский лидер планируется встретиться с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, резюмировала Лосева.

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