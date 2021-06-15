Анна Соловьева покинула пост уполномоченного по правам ребенка в Якутии

Якутск, 15 июня. Уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьева подала в отставку из-за истечения срока своих полномочий.

Соловьева сообщила, что уже не может занимать пост детского омбудсмена. Она решила уйти в отставку из-за достижения предельного возраста пребывания на этой должности.

«Конечно, мне 70 лет — это предельный возраст», — сказала Соловьева.

Ранее в СМИ Якутии писали об издевательствах над детьми в Мындабинской школе Усть-Алданского улуса. Эту ситуацию прокомментировала Соловьева, сказав, что травля существовала испокон веков и продолжит существовать. По ее мнению, к детскому омбудсмену не должны обращаться по таким вопросам, а лишь в исключительных случаях.

В мае в Якутии создали Конституционный совет. Он будет выполнять функции конституционного суда региона.