Ученые из России нашли способ лечения миокарда с помощью программируемого сердца

Москва, 15 июня. Новой способ лечения сердечной недостаточности с помощью программируемого импульса предложили ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ).

Метод позволит сделать из обычных насосов, которые используются для искусственного кровообращения, инструмент для лечения. При тяжелой недостаточности врачи вынуждены пересаживать сердце. Однако это опасная операция, а донорские органы иногда приходится ждать несколько лет.

Ученые предложили в качестве альтернативы имплантировать прибор для вспомогательного кровообращения. Если сердце не может самостоятельно перекачать объем крови, то устройство будет обеспечивать ее перемещение в аорту. Перекачивание крови будет происходить за счет электрических импульсов, которые проходят от устройства к сердцу.

Повышающий работоспособность электроприбор ранее разработали специалисты из исследовательской лаборатории ВВС США. Также устройство помогает снимать усталость.