США заявили о готовности к новым соглашениям по разоружению с РФ до истечения СНВ-3

Вашингтон, 15 июня. Белый дом готов к обсуждению новых договоренностей с Россией в сфере разоружения и контроля над вооружениями до истечения срока действия договора СНВ-3, заявили в администрации.

В Вашингтоне отметили, что очень гибко подходят к срокам и форматам соглашений. Будущие договоренности могут быть более всеобъемлющими и захватят различные составляющие в этом направлении.

«Так что речь не обязательно идет об обстоятельстве, которое заключается в том, что надо ждать до истечения Нового ДСНВ, чтобы предпринять что-то дополнительное», — цитирует представителей Белого дома ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что президент США Джо Байден не пытается настаивать на подключении к диалогу Китая к переговорам России и Соединенных Штатов. Американский глава дал понять, что сперва необходимо провести обсуждение между двумя крупнейшими в мире ядерными державами, резюмировали в Белом доме.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.