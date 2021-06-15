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США заявили о готовности к новым соглашениям по разоружению с РФ до истечения СНВ-3

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Армия
США заявили о готовности к новым соглашениям по разоружению с РФ до истечения СНВ-3
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 15 июня. Белый дом готов к обсуждению новых договоренностей с Россией в сфере разоружения и контроля над вооружениями до истечения срока действия договора СНВ-3, заявили в администрации.

В Вашингтоне отметили, что очень гибко подходят к срокам и форматам соглашений. Будущие договоренности могут быть более всеобъемлющими и захватят различные составляющие в этом направлении.

«Так что речь не обязательно идет об обстоятельстве, которое заключается в том, что надо ждать до истечения Нового ДСНВ, чтобы предпринять что-то дополнительное», — цитирует представителей Белого дома ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что президент США Джо Байден не пытается настаивать на подключении к диалогу Китая к переговорам России и Соединенных Штатов. Американский глава дал понять, что сперва необходимо провести обсуждение между двумя крупнейшими в мире ядерными державами, резюмировали в Белом доме.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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Все новости / Армия / США заявили о готовности к новым соглашениям по разоружению с РФ до истечения СНВ-3
россия сша снв-3
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