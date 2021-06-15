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Россияне раскритиковали планы Украины обложить налогами крымчан

  /   Обновлено: 15 июня 2021 20:55
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Экономика
Россияне раскритиковали планы Украины обложить налогами крымчан
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 15 июня. Инициатива властей Украины распространить налоги на граждан, проживающих в Крыму, вызвала бурную критику со стороны русскоязычных интернет-пользователей.

Накануне стало известно, что Верховная рада разрабатывает законопроект, согласно которому, на жителей полуострова будут распространяться те же налоговые правила, что и на тех, кто находится на территории Украины. Документ планируется принять до саммита так называемой «Крымской платформы», который должен пройти в августе 2021 года.

Как заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, идея Киева «ничтожна по своим юридическим последствиям». Пользователи Сети согласны со словами сенатора и удивляются абсурдности инициативы украинских властей.

«Решили обложить налогами? А «европейскими» зарплатами и пенсиями «обложить» не желают?», — иронически отмечают в комментариях.

«Удивляюсь, почему с такими «деятелями» во власти они до сих пор не обложили налогами жителей Занзибара?», — приводит слова интернет-пользователей ФБА «Экономика сегодня».

Люди также интересуются, что сделала Украина для Крыма. Россияне напоминают, что Москва только по федеральной целевой программе выделила для полуострова «триллионы рублей».

В настоящее время проживающие в Крыму украинцы имеют статус иностранцев, из-за чего на них не распространяются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут воспользоваться ни услугами украинских банков, ни пенсионным обеспечением.

Республика Крым пользуется большим спросом среди российских туристов. Редакция Федерального агентства новостей ранее подсчитала, сколько будет примерно стоить недельный отдых на полуострове на двоих в начале июля.

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украина крым налоги
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