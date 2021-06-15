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Африка перешагнула отметку в пять миллионов больных коронавирусом

Африка
Африка перешагнула отметку в пять миллионов больных коронавирусом
Global Look Press  /  © Hassan Bashi / XinHua

Аддис-Абеба, 15 июня. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 на Черном континенте превысило отметку в пять миллионов человек. Об этом сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

На середину июня суммарное число заболевших составляет 5 066 568 человек. С начала сбора статистики коронавирус унес жизни не менее 135 195 африканцев. 4 536 503 пациента справились с болезнью.

Сильнее других от COVID-19 пострадала Южноафриканская Республика, на которую приходится 1 752 630 заболевших. Следом идут Марокко, где выявлено 523 999 случаев коронавируса и Тунис, сообщивший о 370 224 больных.

Сбор статистики затруднен низким уровнем развития здравоохранения в подавляющем большинстве государств континента. Так на 1,3 миллиарда граждан сделано всего около 50 миллионов тестов на COVID-19.

Кроме того, значительное количество местных жителей вовсе нигде не зарегистрированы и не имеют доступа к любым формам медицинской помощи.

Особняком стоит Танзания, экс-президент которой Джон Магуфули объявил о победе страны над опасным заболеванием с помощью веры. После его смерти в марте текущего года власти республики изменили позицию в отношении коронавируса. Однако, несмотря на введение антиковидных ограничительных мер, Додома так и не начала отправлять медицинскую статистику в CDC.

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африка covid-19
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