Глава МИД Ливии анонсировала инициативу по стабилизации страны

Доха, 15 июня. Ливийское видение урегулирования кризиса представлено в инициативе «Стабилизация Ливии». Документ представят на второй берлинской конференции, которая состоится на следующей неделе. Об этом рассказала министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш, выступая сегодня перед своими арабскими коллегами.

По ее словам, новая инициатива основана на полном соблюдении режима прекращения огня, установлении четкого графика вывода наемников и иностранных сил из Ливии, открытии прибрежного шоссе и объединении военного ведомства и других суверенных учреждений.

Глава ливийской дипломатии поблагодарила все страны за их поддержку Президентского совета и переходного правительства. Она отметила, что путь урегулирования кризиса в стране сталкивается с серьезными проблемами. Однако власти полны решимости работать в полную силу для реализации Дорожной карты и обеспечения безопасности. По ее словам, приоритетами ПНЕ являются установление национального суверенитета над всей ливийской землей, вывод всех иностранных сил и наемников и достижение национального примирения.

Мангуш призвала своих коллег помочь в принятии необходимого законодательства для выполнения Дорожной карты и создания четкого механизма для давления на тех, кто препятствуют ее реализации и не придерживаются международных резолюций.

Министры иностранных дел арабских стран собрались сегодня на внеочередной консультативной встрече в столице Катара. Участники обсуждают события на Ближнем Востоке и в Африке, в том числе ливийский вопрос.