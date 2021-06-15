Заискивания Эрдогана перед Байденом не помогли укрепить турецкую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу со своим американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе. Политики обсудили острые вопросы, которые накопились между союзниками по альянсу за последние месяцы.

Проправительственные газеты Турции торжественно объявили первые прямые переговоры между двумя лидерами «растопившей лед» победой, однако национальную валюту страны это не убедило — за сутки турецкая лира упала на 1%.

Международная редакция ФАН разбиралась, какие разногласия мешали президентам строить партнерские отношения и что осталось за кулисами переговоров.

Давние знакомые

Президенты Турции и США знают друг друга уже много лет. По словам анонимного американского чиновника, Байден до сих пор вспоминает, как звонил Эрдогану домой в 2011 году, когда находился в средиземноморской республике, чтобы выступить на Глобальном саммите предпринимателей. Турецкий политик не присутствовал на мероприятии, поскольку восстанавливался после серьезной операции, однако Байден зашел проведать его. Их разговор должен был быть коротким, но длился более двух часов.

И все же отношения временами были непростыми. В 2014 году, будучи вице-президентом, Байдену пришлось извиняться перед Эрдоганом за вслух высказанное предположение о том, что Анкара способствовала росту террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и разрешила иностранным боевикам пересекать границу Турции с Сирией.

Кроме того, во время президентской кампании 2020 года нынешний глава США в интервью New York Times сменил риторику, выразив свою озабоченность в связи положением курдов в Турции, сотрудничеством Анкары с Москвой в сфере вооружения и доступа к американским аэродромам на территории республики. Байден тогда довольно агрессивно заявил, что Эрдоган «должен заплатить по счетам», а Вашингтон — поддержать оппозицию для смещения турецкого лидера.

Turkey slams Biden's past call for U.S. to back Erdogan opponents https://t.co/bZZFc3svvf pic.twitter.com/IOj0Mm93ez — Reuters (@Reuters) August 15, 2020

После вступления в должность Байден ждал три месяца, прежде чем позвонить Эрдогану. Это было воспринято в республике как пренебрежение.

В интервью турецкой прессе 1 июня Эрдоган отмечал, что у него складывались теплые отношения с предыдущими президентами США, в частности с Дональдом Трампом, и что на грядущей встрече он спросит Байдена, почему отношения Анкары и Вашингтона находятся в таком напряженном состоянии.

Ожидания

Накануне переговоров список разногласий двух союзников по НАТО оказался необычайно длинным. Во-первых, поддержка Штатами курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС) вызывает серьезное недовольство у Анкары — в Турции считают, что эта группировка аффилирована с запрещенной в республике «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Во-вторых, Анкара уже длительное время добивается экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает организатором путча 2016 года. Движение гюленистов приравнивается в стране к террористической организации.

В-третьих, в апреле американский президент привел Анкару в ярость, заявив, что массовые убийства и депортации армян в Османскую эпоху были «геноцидом». Предыдущие президенты США избегали использовать этот термин из опасения, что это осложнит отношения с Турцией.

Biden says Armenian mass killing was genocide https://t.co/eflDSIZBXq — BBC News (World) (@BBCWorld) April 24, 2021

При этом реакция самого Эрдогана на заявление Байдена о геноциде была относительно сдержанной. «Приглушенный» ответ турецкого лидера говорит о том, что он, очевидно, опасается окончательно испортить отношения с президентом Соединенных Штатов.

В последнее время Эрдоган снизил свою антизападную риторику, поскольку его правительство борется с экономическим спадом, усугубленным пандемией коронавируса. Правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) совсем недавно подверглась тяжелому удару, когда беглый мафиози Седат Пекер публично обвинил соратников Эрдогана в множестве разных преступлений, включая причастность к убийствам, незаконный оборот наркотиков и контрабанду оружия террористической группировке в Сирии.

Для турецкого лидера было крайне важно придать видимость позитивных отношений с США, поскольку он прекрасно понимает, что это необходимо для привлечения международных инвестиций в республику.

Возможно, самой острой темой для диалога государств стала покупка Анкарой российских ЗРК С-400. Предыдущая администрация США ввела санкции против турецкого Агентства по оборонной промышленности (SSB) и четырех его чиновников из-за этого контракта.

Long history but lots of differences: U.S. President Joe Biden will have plenty to discuss with Turkish President Recep Tayyip Erdogan when the two NATO allies meet Monday. https://t.co/J5Gf0hpbiM — AP Europe (@AP_Europe) June 13, 2021

В Вашингтоне утверждают, что российская система представляет «угрозу безопасности НАТО», поэтому рестрикции не могут быть отменены до тех пор, пока Турция не избавится от ЗРК, которые обошлись стране в 2,5 миллиарда долларов.

Анкара же неоднократно призывала к диалогу для решения этого вопроса. В СМИ даже появлялась информация о том, что Турция якобы намерена предложить разместить С-400 на авиабазе Инджирлик, где базируется крыло ВВС США. Это дало бы возможность американским военным чиновникам наблюдать за системами ПВО.

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что С-400 будут «на 100% под турецким контролем» и что ни один технический эксперт из РФ не будет находиться в республике.

Перед вылетом в Брюссель Эрдоган заявил, что переговоры с Байденом будут «очень широкими», акцентировав внимание на исключении Анкары из программы истребителей F-35 и обвинив США в несоблюдении контракта. Он также повторил, что его страна была вынуждена приобрести С-400 после того, как Вашингтон отказался предоставить американские ЗРК Patriot.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile seçildikten sonra yapacağı görüşmenin ilk yüz yüze görüşme olacağını belirterek, “Öncelikle Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya bir yatırmamız gerekiyor... Görüşme alanımız çok geniş” dedihttps://t.co/dnvxuJCnZW — milliyet.com.tr (@milliyet) June 14, 2021

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Байден и Эрдоган обсудят Сирию и Иран, а также то, какую роль Турция может сыграть в Афганистане после вывода американских войск. Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий контингент готов взять под свой контроль аэропорт Кабула.

Нерешаемых проблем нет

В итоге вечером 14 июня в столице Бельгии состоялась долгожданная встреча. По данным турецких СМИ, переговоры президентов тет-а-тет продолжались 45-50 минут, а затем стороны перешли к дискуссиям с участием делегаций.

«Мы конструктивно обсудили как разногласия, так и возможности сотрудничества в областях, в которых у нас есть общие интересы. Мы поговорили с господином Байденом и его командой о совместной работе в географических регионах, где нам необходимо эффективное сотрудничество. Мы договорились эффективно и регулярно использовать каналы прямого диалога, соответствующие двум союзникам и стратегическим партнерам», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с Байденом и по окончании саммита НАТО. — Мы считаем, что в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами нет неразрешимых проблем».

❝Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum❞



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi https://t.co/276DnGpYmX pic.twitter.com/CQkIN3rpN1 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 14, 2021

Турецкий лидер отметил, что во время переговоров поднималась ситуация вокруг ЗРК С-400, однако позиция Анкары по этому вопросу, как и по F-35, останется неизменной. Президент выразил надежду, что министры иностранных дел и обороны двух стран также проведут встречи и смогут найти решение имеющихся разногласий.

Отвечая на вопрос о военном присутствии Турции в Афганистане после ухода войск США, Эрдоган заметил, что четко и открыто высказал Байдену позицию Анкары по этому вопросу.

«Если они не хотят, чтобы мы покинули Афганистан, и хотят как-то этому содействовать, то очень важной становится дипломатическая, финансовая и логистическая поддержка со стороны Америки», — заявил турецкий лидер.

Он отметил, что невозможно исключить представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) из процесса переговоров, а также поднял вопрос о привлечении военнослужащих из Пакистана и Венгрии к миссии в Афганистане вместе с ВС Турции.

Erdogan said he and Biden also discussed #Afghanistan following reports that #Turkey could take on a role to secure the international airport in #Kabul after the United States withdraws its troops from the country. @VOANews https://t.co/ALAYfo6HHr — VOA Extremism Desk (@VOA_Extremism) June 15, 2021

Во время пресс-конференции Эрдоган также коснулся темы двойных стандартов по вопросам борьбы с терроризмом, добавив, что нельзя делить боевиков на плохих и хороших. Он заявил, что страны НАТО должны прекратить поддерживать деятельность курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD) на севере-востоке Сирии, которые, по мнению Анкары, являются террористическими.

Эрдоган отметил, что со стороны президента Штатов увидел такую же, как и у Турции, заинтересованность в развитии двусторонних отношений, а также сообщил, что пригласил американского коллегу посетить республику.

President Biden and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan held a bilateral meeting on Monday following a meeting of NATO leaders in Brussels https://t.co/9Lq8tCnhVh — CNN (@CNN) June 14, 2021

Что касается пресс-конференции Джо Байдена, то его заявления о встрече с турецким президентом были гораздо более скромными. Он лишь сказал, что большая часть переговоров прошла один на один, а взаимодействие было «продуктивным и позитивным».

«Мы подробно обсудили, как действовать по ряду вопросов. У наших двух стран большие планы. Наши команды продолжат наши дискуссии, и я уверен, что мы добьемся реального прогресса между Турцией и Соединенными Штатами», — заключил он, далее отвечая на вопросы журналистов о грядущей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Реакция в Турции

И Эрдоган, и Байден были оптимистичны по поводу встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе. Политики сделали позитивные заявления о будущих отношениях США и Турции в отношении возможной роли Анкары в Афганистане и других региональных вопросах.

«Наше сотрудничество [с США] будет углубляться», — такой заголовок вынесла газета Sabah на первую полосу.

Другое проправительственное издание Hürriyet вставило на первый план цитату Эрдогана:

«Нет никаких проблем, которые мы не могли бы решить».

Газета Türkiye и вовсе назвала переговоры двух лидеров и их делегаций «90 минут, которые растопили лед».

Devlet Bahçeli ile yandaş medya aynı zirveyi takip etmemiş galiba! pic.twitter.com/YMxR3wKbpl — Bülent Korucu (@bulent_korucu) June 15, 2021

Высокопоставленные чиновники правящей партии также были заняты распространением видеозаписей и фотографий улыбающихся Эрдогана и Байдена, представляя эти изображения в качестве доказательства власти турецкого президента на мировой арене.

«Мировой лидер Реджеп Тайип Эрдоган», — такую подпись к видео оставил депутат ПСР Хамза Даг.

Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. pic.twitter.com/UY2EwtBk66 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) June 14, 2021

При этом оппозиционные журналисты и политики обратили внимание на подобострастный жест президента Турции в отношении Джо Байдена.

Многие возлагали надежды на укрепление позиций турецкой валюты на фоне позитивного исхода переговоров двух президентов. Однако для турецкой экономики результаты диалога оказались скорее негативными: после заявлений Эрдогана о неизменности позиций по С-400 турецкая лира ослабла на 1% по отношению к доллару США 15 июня, превысив отметку 8,55 с 8,46 накануне. Стамбульская фондовая биржа также зафиксировала падение около 0,85%.

Erdoğan – Biden görüşmesi piyasaları tatmin etmedi: Dolar 8,55'in üzerindehttps://t.co/SLEbQFP5O7 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 15, 2021

За кулисами

Высокопоставленный турецкий чиновник, присутствовавший на двусторонней встрече Эрдогана и Байдена, сказал, что обсуждение действительно было на удивление позитивным.

«Мы такого не ожидали», - заявил чиновник изданию Middle East Eye.

Другой турецкий чиновник сообщил, что встреча стала победой для Анкары, потому что Байден сделал только положительные заявления о партнерстве, а на переговорах даже не поднял вопрос прав человека в Турции, как он обещал сделать это ранее.

A senior Turkish official said Biden - Erdogan meeting was surprisingly very positive.



Another official pointed out the fact that Biden didn’t criticise Turkey over its human rights record in his public statements https://t.co/QbZB1IHAjI — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 15, 2021

Однако сами переговоры, по-видимому, не принесли никаких конкретных результатов. Эрдоган повторил, что позиция Турции по основным вопросам не изменилась, поэтому ждать отмены санкций не приходится. Сообщения в международных СМИ о том, что готовится сделка по урегулированию спора по С-400, породили ложные ожидания, однако прорыва не произошло.

«Действительно, развертывание С-400 для совместного турецко-американского хранения на авиабазе Инджирлик никогда не планировалось», — добавил второй турецкий чиновник.

«Тот факт, что этот саммит состоялся, означает, что обе стороны смогли занять новое и более стабильное место в отношениях, отложив в сторону два острых вопроса в двусторонних отношениях, а именно Сирию и С-400», - сказала Аслы Айдынташбаш, старший политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR). — «Это не медовый месяц, но и не возобновление напряженности между Турцией и США».

По мнению эксперта, Турция готова начать новую главу в отношениях с США, но Анкаре нечего предложить Вашингтону взамен, кроме размещения своих войск в Афганистане.

Можно однозначно сказать, что встреча была нужна в первую очередь Эрдогану, а не Байдену. Турецкий президент, теряющий рейтинг в последние месяцы на фоне скандалов и ухудшающегося экономического положения, намеревался вернуть себе авторитет на Западе и найти одобрение у партнеров по альянсу, в первую очередь США, для своих авантюр за рубежом. Если для Анкары эта встреча стала ключевой, то для Вашингтона это были переговоры с упертым «блудным сыном», который попытался жить самостоятельно, но в итоге вернулся в атлантический стан за инвестициями и поддержкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.