Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy

Казань, 15 июня. Грузинский игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия претендует на престижную награду Golden Boy.

Журналисты издания Tuttosport представили список из 100 претендентов на награду Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. В чисто номинантов вошел полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он стал единственным претендентом на приз, выступающим в РПЛ.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Последним обладателями награды Golden Boy становился норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Ранее португалец Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов Европы по футболу. Стартовавшее 11 июня континентальное первенство стало для него пятым в карьере.