Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 22:12
22:11
Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
22:10
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
22:10
Политика
Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена
22:06
Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
22:00
Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
22:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал ФАН, как семья переживает годовщину ее смерти
21:56
Общество
Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости
21:51
Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
21:44
Шоу-бизнес
Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ
21:42
Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
Все новости

Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy

Спорт
Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy
instagram.com  /  @kvara7

Казань, 15 июня. Грузинский игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия претендует на престижную награду Golden Boy.

Журналисты издания Tuttosport представили список из 100 претендентов на награду Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. В чисто номинантов вошел полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он стал единственным претендентом на приз, выступающим в РПЛ.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Последним обладателями награды Golden Boy становился норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Ранее португалец Криштиану Роналду установил уникальный рекорд чемпионатов Европы по футболу. Стартовавшее 11 июня континентальное первенство стало для него пятым в карьере.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy
футбол рубин рпл Кварацхелия Golden Boy
Комментировать
Эксклюзив
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57666 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 50437 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48152 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 36214 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 30679 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru