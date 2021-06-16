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Гостям рок-фестиваля «Дикая мята» потребуется сдать тест на коронавирус

Общество
Гостям рок-фестиваля «Дикая мята» потребуется сдать тест на коронавирус
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Тула, 16 июня. Поклонники рок-музыки в ближайший уик-энд могут не волноваться за судьбу крупного фестиваля на открытом воздухе. Если «Нашествие», запланированное на июль, пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений в Московской области, то «Дикая мята» под Тулой состоится. Об этом заявили организаторы рок-фестиваля во вторник.

От желающих посетить музыкальный фестиваль все же требуется совершение ряда действий. Важнейшее из них — прохождение ПЦР-теста. При этом на вакцинированных зрителей это требование не распространяется.

«Всем зрителям нужно сдать ПЦР-тест — браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата тестирования. Вакцинированным можно обойтись без ПЦР-теста при наличии документа о вакцинации. Также можно ПЦР-тест заменить тестом на антитела к коронавирусу, строго если справке не больше месяца. Результаты теста можно предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде», — сообщают организаторы «Дикой мяты».

Зрителям, которые из-за введенных требований не смогут попасть на фестиваль, обещают возможность возврата билетов или их сохранение на следующий год.

Ранее ФАН сообщал, что пропавшего в Тульской области подростка нашли в соседнем регионе. Он уехал туда на велосипеде.

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тульская область фестиваль рок-музыка пцр-тест дикая мята
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