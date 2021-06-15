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Эксперты оценили шансы российских футболистов на победу в матчах с финнами и датчанами

Спорт
Эксперты оценили шансы российских футболистов на победу в матчах с финнами и датчанами
 /  Федеральное агентство новостей


Проигрыш сборной России бельгийцам, прогнозы следующих матчей и конфликт между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и телеведущей Ольгой Бузовой обсудили эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Сборная Бельгии обыграла российских футболистов 12 июня с разгромным счетом 3:0. Но пока болельщики осознавали поражение, в прямом эфире «Матч ТВ» произошла перепалка между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым. Особенно Бузову задел вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам. Апофеозом конфликта стали слезы звезды и яркие высказывания в адрес Губерниева.

Впереди у наших спортсменов еще два матча: 16 июня они играют с финнами и 21 июня — с датчанами. Какие на этот раз готовят сюрпризы российские спортсмены и телеведущие? На этот вопрос ответили гости пресс-центра: экстрасенс Дарья Миронова и лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Проигрыш сборной России по футболу бельгийцам стал настоящим ударом для болельщиков нашей страны. Дарья Миронова увидела несерьезность спортсменов по отношению к этому матчу. Нелепые ошибки наших футболистов говорят либо о плохой подготовке, либо о лени и невнимательности, считает она. Тем не менее предсказательница уверена, что российских болельщиков порадует результат игры с финской сборной.

«Победа будет за Россией, но дастся это не просто. Начало игры будет хорошим, однако из-за нелепых ошибок будет странная ситуация — вот-вот, свободные ворота, а наши бьют мимо. Серьезное отношение наших игроков будет заметно только к концу игры, там произойдет полноценное включение. В счете могу быть неточной, примерно 3:1 в пользу России», — поделилась прогнозом экстрасенс.

Эксперты оценили шансы российских футболистов на победу в матчах с финнами и датчанами
instagram.com  / @dariamironova_official

Игра с Данией, которая пройдет 21 июня, станет для российской сборной еще более серьезным испытанием, убеждена Миронова. Датчане будут серьезно прессинговать наших игроков, поэтому главное — не расслабляться. Экстрасенс считает, что реальный шанс на победу есть.

«Я считаю, в первом в тайме мы можем получить счет в свои ворота, но дальше есть возможность отыграться. Букмекеры ставят на ничью, я бы так не стала ставить. Дания подтянулась, и будет жестко прессинговать наших спортсменов. В первом тайме будет гол в наши ворота, но дальше два гола забьем уже мы: первый — быстрый, а второй гол станет решающим. Результат, наверное, 2:1 в нашу пользу. Но тренер сборной будет не очень доволен, он увидит расслабленность игроков», — добавила она.

В целом Миронова отметила плохую подготовку российских спортсменов к чемпионату. Из-за того, что футболисты расслабились, матч с Бельгией был проигран. Экстрасенс выразила сожаление, что команда не использовала свой «грамотный и зрелый потенциал».

По мнению Сергея Малинковича столь откровенный провал российской сборной в игре с бельгийцами вызывает подозрения.

«Как сейчас понимаю, могло быть тестирование препарата, который применили к нашим игрокам. Иных объяснений нет. Бельгия — сильная команда, но ожесточенной борьбы не было. Игру вели вяло, сыгранности не было. Я понимаю, что это важный день для многих россиян, и такой конфуз — позорно продули», — высказался он.

Эксперты оценили шансы российских футболистов на победу в матчах с финнами и датчанами
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Малинкович выразил сожаление, что в спорт тоже пришла большая политика, поэтому нужно провести полную проверку команды: «взять кровь, мочу, слизь и провести расследование». Он также предложил восстановить советскую практику, когда к каждой команде был приставлен чекист, чтобы обеспечить безопасность игроков. При этом он особо отметил, что вознаграждения футболистов и тренерского состава несопоставимы с результатом игр.

«Я уже говорил о том, что зарплату за этот матч платить им не нужно. У нас непонятная система: матч проиграли, а зарплату получили. По тренеру, вообще, надо вопрос отдельно [обсуждать] — может, ему нужно закончить карьеру. <…> Они, вообще, получают деньги на многие десятилетия вперед даже, когда результат — зеро, как на прошлой игре, позор», — высказался спикер.

После проигрыша бельгийцам команда деморализована, поэтому в игре с финнами нужна будет особая тактика, считает Малинкович. Он также не оценил работу легионеров сборной. В частности, по его убеждению в команду не вписался Марио Фернандес.

Эксперты оценили шансы российских футболистов на победу в матчах с финнами и датчанами
instagram.com  / @buzova86

Относительно конфликта телеведущего Дмитриева Губерниева и певицы Ольги Бузовой, который произошел во время прямого включения на МАТЧ ТВ, депутат заявил, что хамству в эфире не место.

«Я вспоминаю Озерова, других комментаторов. Эмоции были, но вульгарности не было, и даже такой женщине, как Ольга Бузова, не нужно хамить. Причем здесь вообще Бузова? Она не играет», — сказал он.

Малинкович с сожалением отметил, что сейчас на телевидении «все делается под эфир, чтобы хайповать», в то время как болельщики и зрители хотят «чистый спорт».

Дарья Миронова добавила, что Ольга Бузова в силу своей эмоциональности и ранимости просто не поняла шутки Губерниева, поэтому реакцией стали слезы. При этом экстрасенс уверена, что жесткого пристрастия к алкоголю у звезды нет.

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