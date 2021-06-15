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Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19

Наука
Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19
Национальный БиоСервис

Вашингтон, 15 июня. Группа специалистов из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснила, как долго организм человека способен вырабатывать антитела к коронавирусу.

На протяжении исследования эксперты отслеживали действие T-клеток, антител и B-лимфоцитов в период острой фазы иммунного ответа. Также они изучали выработку плазматических клеток памяти по выздоровлению пациентов.

Согласно данным работы, ученые определили, что после семи месяцев иммунная память сохранилась у 15 из 19 человек, которые переболели коронавирусом. Спустя еще четыре месяца она осталась в прежнем положении у 14 из них.

Такой же эксперимент проводили исследователи из лаборатории молекулярной иммунологии Рокфеллеровского университета Нью-Йорка. Они пришли к тем же выводам и отметили, что иммунитет можно повысить в разы, если провести ревакцинацию выздоровевших через год после болезни.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее сообщил, что важно вакцинироваться во время пандемии. Он добавил, что прививка от COVID-19 позволяет защитить здоровье.

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вакцинация коронавирус антитела
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