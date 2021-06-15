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Глава МИД Египта поддержал стремление Ливии провести выборы до конца года

Ливия
Глава МИД Египта поддержал стремление Ливии провести выборы до конца года
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Доха, 15 июня. Каир поддерживает избирательный процесс в североафриканской стране и надеется, что выборы пройдут в установленный срок. Это прозвучало на встрече министра иностранных дел Самеха Шукри с его ливийской коллегой Наджлой Мангуш в кулуарах саммита глав внешнеполитических ведомств арабских стран в столице Катара.

Согласно заявлению МИД Египта, стороны обсудили события на ливийской арене и указали на важность продвижения согласованных шагов в рамках политического процесса, включая проведение выборов до конца текущего года. Министры обменялись мнениями по различным вопросам, представляющим общий интерес, и поговорили о сотрудничестве и путях его поддержки.

Шукри пригласил ливийскую коллегу посетить Каир в ближайшие дни для проведения консультаций между двумя государствами на всех уровнях. Египетская сторона подтвердила постоянную готовность поддерживать соседнюю страну в ее усилиях начать новый этап, вдали от иностранного вмешательства.

Во вторник министры иностранных дел арабских стран собрались на внеочередной консультативной встрече в Дохе, чтобы обсудить события в регионе, в том числе развитие ситуации на ливийской арене.

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ливия египет
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