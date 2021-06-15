Land Rover объявил о разработке модели на водородном топливе

Лондон, 15 июня. В компании Land Rover объявили о начале создания нового варианта внедорожника Defender. Новая машина будет заправляться водородным топливом.

Сообщается, что прототип пройдет свои первые дорожные испытания уже до конца текущего года. Производитель не разглашает подробной информации о своих потенциальных разработках, сообщает издание «Тарантас Ньюс«.

Тьерри Боллоре, глава компании Jaguar Land Rover, анонсировал масштабную электрификацию бренда. Под электрификацией он подразумевал также и переход на водородное топливо. Новая силовая установка получит название Project Zeus.

Jaguar Land Rover прогнозирует, что к 2030 году в мире будет более 10 миллионов автомобилей, работающих на водороде. Для них будет построено более 10 тыс. пунктов заправки. Новый топливный рынок может быть очень выгоден для России по ряду причин.