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Бурунди отменяет антикоронавирусные ограничения и открывает границы

Африка
Бурунди отменяет антикоронавирусные ограничения и открывает границы
Global Look Press  /  © Evrard Ngendakumana / Keystone Press Agency

Гитега, 15 июня. Правительство республики Бурунди отменяет обязательный карантин для прибывающих в страну туристов. А также возобновляют работу пограничные переходы Коберо-Кабанга и Мугина, через которые проходит большая часть грузооборота страны с соседней Танзанией.

«Карантин для всех путешественников и обязательные ограничительные меры по стране приостановлены. Но туристы должны самостоятельно самоизолироваться в гостиницах или арендованном жилье на 24 часа до получения результатов тестов на COVID-19», — сказал секретарь Министерства здравоохранения Бурунди Жан Батист Нзориронканкузе.

По новым правилам каждый прибывающий в страну должен сдать платный тест на наличие коронавируса, результаты которого в течение суток приходят на электронную почту. В случае отсутствия заболевания все ограничения на перемещения по стране снимаются. Но при положительном анализе придется отправиться в указанную клинику для получения лекарств, а после изолироваться в отеле или по месту жительства.

Границы Бурунди оставались закрытыми с 11 января, когда в стране зафиксировали самый значительный прирост случаев заражения COVID-19. Параллельно правительство республики ввело ряд ограничительных мер, включающих закрытие ночных клубов и социальное дистанцирование.

Всего в центральноафриканском государстве, по данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), на 15 июня выявлено 5 026 больных коронавирусом. Из них 4 198 пациентов выздоровели, восемь — скончались.

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африка бурунди
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