Таркаров высказался об искренности скандала между Бузовой и Губерниевым

Москва, 15 июня. Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров прокомментировал скандал с Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой.

Олег Тактаров дал комментарий «Спорт-Экспресс» о недавней перепалке комментатора Дмитрия Губерниева и певицей Ольгой Бузовой. По мнению чемпиона UFC, конфликт между двумя знаменитостями - дело личное, в него погружаться не стоит. Также Тактаров отметил, что не считает этот скандал наигранным, он считает, что девушку просто довели.

«Студентки первого курса театрального на всех актерских упражнениях плачут. Ольга не первый курс», — сказал Тактаров.

Кроме того, спортсмен признался, что ему нравится наблюдать за Ольгой, но вне спортивных эфиров.

Напомним, что вчера, 14 июня, Губерниев и Бузова принимали участие в прямом эфире на «Матч ТВ». Комментатор задал шуточный вопрос о футболе певице, но поняв, что девушка не поняла юмора, процитировал книгу «Малыш и Карлсон», обращаясь к Ольге: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». После этой фразы у певицы началась истерика, она назвала Губерниева хамом и «не мужиком».

Позже Губерниев признал свою вину и извинился перед Олей в своем Telegram-канале.

Как прошел эфир на «Матч-ТВ» писалось ранее.