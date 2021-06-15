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Суд оштрафовал французское отделение IKEA по делу о слежке за сотрудниками

Происшествия
Суд оштрафовал французское отделение IKEA по делу о слежке за сотрудниками
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Париж, 15 июня. Суд Версаля оштрафовал отделение сети по продажи мебели и товаров для дома IKEA во Франции по делу о слежке за сотрудниками.

Общая сумма штрафа составила 1 млн евро. Бывшего генерального директора Жун-Луи Байо приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в 50 тыс. евро. Инцидент, рассматриваемый судом, относится к началу 2000-х годов.

Ранее журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков. Слежка велась с 2012 по 2014 год по запросу американского Агентства национальной безопасности (АНБ).

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франция слежка ikea
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