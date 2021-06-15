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Россиянин продает «Победу» за 9 млн рублей

Экономика
Россиянин продает «Победу» за 9 млн рублей
pr scr 1.fips.ru

Москва, 15 июня. Советский автомобиль ГАЗ М-20 «Победа», находящийся в идеальном состоянии, выставлен в России на продажу за 9 млн рублей.

Машина 1950 года выпуска представляет собой полностью отреставрированный кабриолет бежевого цвета. На фотографиях видно, что над автомобилем была проделана большая работа.

Заявленный продавцом пробег составляет 350 километров. Мощность 2,1-литрового двигателя равняется 52 лошадиным силам. Как указано в объявлении, «Победа» не нуждается в ремонте», несмотря на то, что имела не менее трех владельцев. Желающие приобрести легендарный автомобиль могут провести осмотр в Москве, пишет ФБА «Экономика сегодня».

В апреле 2021 года на сайте Classic Trader появилось объявление о продаже советского внедорожника ГАЗ-69 на территории Нидерландов. Состояние автомобиля оценивается как хорошее, его пробег составляет почти 99 тысяч километров.

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Все новости / Экономика / Россиянин продает «Победу» за 9 млн рублей
москва победа автомобили объявление газ м-20
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