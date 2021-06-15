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Башкирские нейрохирурги успешно провели уникальную операцию на мозжечке

  /   Обновлено: 15 июня 2021 20:23
Общество
Башкирские нейрохирурги успешно провели уникальную операцию на мозжечке
pixabay.com

Уфа, 15 июня. Врачи в Башкирии спасли жизнь пациенту с опухолью в головном мозге. Проведение операции осложнялось труднодоступностью опухоли, однако в конечном счете она прошла успешно.

Специалисты Республиканского онкологического диспансера в Башкирии провели уникальную операцию — микрохирургическое удаление опухоли левого полушария мозжечка. Как сообщили представители министерства здравоохранения региона, операция прошла успешно. Вмешательство проводили нейрохирурги Озал Бейлерли и Николай Нуждин. По словам Бейлерли, операция является достаточно сложной и редко проводится нейрохирургами. Для специалистов диспансера она стала первой в своем роде.

«Рядом располагаются крупные артерии, синусы, черепные нервы. Любое неосторожное движение может привести к необратимым осложнениям», — рассказал он.

Ранее нижегородские хирурги провели операцию по восстановлению кровоснабжения мозга. Она позволила предотвратить у пациента инсульт и улучшить качество его жизни.

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