Пушков оценил предложение НАТО о пересмотре списка недружественных РФ стран

Москва, 15 июня. Призыв НАТО к России изменить взгляд на список недружественных стран прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

НАТО обратилась к России с призывом исключить Чехию и США из списка недружественных стран. Такое заявление поступило от стран альянса по итогам саммита в Брюсселе. НАТО видит в России главного противника, у границ которого проводит маневры и при этом просит убрать Соединенные Штаты и Чехию из списка недружественных стран, написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что исключение из того списка возможно лишь при наличии должных оснований. Российская Федерация не приветствует и не хочет конфликтов, ситуация полностью зависит от действий США, заключил сенатор. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что на данный момент нет оснований к пересмотру списка недружественных стран, который правительство РФ утвердило в мае.

Ранее сообщалось, что Байден прокомментировал влияние обстановки на Донбассе на вступление Украины в НАТО. НА пресс-конференции после саммита в Брюсселе лидер США отметил, что конфликт на Донбассе не исключает присоединение Украины к альянсу, так как основным условием является соответствие страны критериям НАТО.