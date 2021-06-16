«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 

Более 70% пенсионеров Украины живут за чертой гуманитарной бедности. Люди вынуждены выживать на 2 доллара в день. Об этом заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко.

Минимальная пенсия на Украине составляет 1769 грн (4690 руб.). Выплаты такого размера получают почти 2 млн украинских пенсионеров. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Кроме того, размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, также составляет 1769 грн; для трудоспособных лиц — 2270 грн (6 тыс. руб.); для детей до шести лет — 1921 грн (5095 руб.); для детей от шести до 18 лет — до 2395 грн (6352 руб). По данным пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров.

Народный депутат Василий Нимченко прокомментировал уровень жизни украинских пенсионеров. По его словам, более 70% людей данной категории граждан находятся за чертой бедности.

«Хочу напомнить слова уполномоченной по правам человека в Верховной Раде Украины Людмилы Денисовой. Она сказала, что более 70% пенсионеров находятся за чертой бедности. Что означают словосочетание «за чертой бедности» — люди живут на 2 доллара в день. Я хочу сказать, что у нас и средняя пенсия сегодня составляет 3360 грн (8,9 тыс. руб.). Если перевести, то это получается 113 евро. Во Франции пенсии в 10 раз больше. В Германии еще больше. А цены на продукты на Украине намного выше, чем во Франции и ФРГ», — сказал политик.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Далее он добавил, что украинское государство обязано заботиться о своих людях, но после Майдана киевские власти пренебрегают конституцией страны.

«Я хочу сказать, что все наши проблемы начались после подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. За это время промышленные мощности страны упали на 44%, добыча металла — на 38%, я уже не говорю о том, на сколько упал уровень жизни в стране. Государство самоустранилось от выполнения своих функций. 3-я Статья Конституции Украины гласит, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Но власти ничего сегодня не делают. Для того, чтобы сделать так, как в Европе, необходимы материальные ресурсы в виде заработных плат, надлежащих пенсий и создания условий обеспечения среды обитания для человека», — резюмировал он.

Ранее в комментарии ФАН экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на МВФ.