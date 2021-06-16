Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 02:45
02:42
Спорт
Чемпионат Европы-2020 повторил антирекорд по количеству автоголов
02:40
Общество
Приквел о Весемире повлияет на сюжет второго сезона «Ведьмака»
02:29
Общество
Психолог Зюганова объяснила страх бросить низкооплачиваемую работу
02:23
Экономика
ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке, если деньги не заберут на почте
02:21
Общество
Вакцинолог сравнил уровень антител после прививки и перенесенного COVID-19
02:16
Общество
Губерниев признался, что не понимает своей вины перед Бузовой
02:00
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
01:53
Общество
Американские ученые установили новые сроки появления коронавируса в США
01:52
Общество
Простуда оказалась эффективным средством защиты от COVID-19
01:51
Политика
Парламент Венгрии запретил ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних
Все новости

«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 

«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
Федеральное агентство новостей  / 

Более 70% пенсионеров Украины живут за чертой гуманитарной бедности. Люди вынуждены выживать на 2 доллара в день. Об этом заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко.

Минимальная пенсия на Украине составляет 1769 грн (4690 руб.). Выплаты такого размера получают почти 2 млн украинских пенсионеров. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Кроме того, размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, также составляет 1769 грн; для трудоспособных лиц — 2270 грн (6 тыс. руб.); для детей до шести лет — 1921 грн (5095 руб.); для детей от шести до 18 лет — до 2395 грн (6352 руб). По данным пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров.

Народный депутат Василий Нимченко прокомментировал уровень жизни украинских пенсионеров. По его словам, более 70% людей данной категории граждан находятся за чертой бедности.

«Хочу напомнить слова уполномоченной по правам человека в Верховной Раде Украины Людмилы Денисовой. Она сказала, что более 70% пенсионеров находятся за чертой бедности. Что означают словосочетание «за чертой бедности» — люди живут на 2 доллара в день. Я хочу сказать, что у нас и средняя пенсия сегодня составляет 3360 грн (8,9 тыс. руб.). Если перевести, то это получается 113 евро. Во Франции пенсии в 10 раз больше. В Германии еще больше. А цены на продукты на Украине намного выше, чем во Франции и ФРГ», — сказал политик.

«На 2 доллара в день»: более 70% пенсионеров Украины живут за чертой бедности 
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

Далее он добавил, что украинское государство обязано заботиться о своих людях, но после Майдана киевские власти пренебрегают конституцией страны.

«Я хочу сказать, что все наши проблемы начались после подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. За это время промышленные мощности страны упали на 44%, добыча металла — на 38%, я уже не говорю о том, на сколько упал уровень жизни в стране. Государство самоустранилось от выполнения своих функций. 3-я Статья Конституции Украины гласит, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Но власти ничего сегодня не делают. Для того, чтобы сделать так, как в Европе, необходимы материальные ресурсы в виде заработных плат, надлежащих пенсий и создания условий обеспечения среды обитания для человека», — резюмировал он. 

Ранее в комментарии ФАН экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на МВФ.

Вернуться назад

Все новости / «На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
украина пенсионеры майдан
Комментировать
Эксклюзив
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 58419 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 53501 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48924 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 43800 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 31743 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru