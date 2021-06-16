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Опубликована фотография комнаты переговоров Путина и Байдена
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Корнилов высмеял воинственные потуги Кулебы, заявившего о «красных линиях» Украины

Политика
Корнилов высмеял воинственные потуги Кулебы, заявившего о «красных линиях» Украины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Украина двигает свои «красные линии» в соответствии с мнением США и никак иначе. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой предстоящего саммита Путин-Байден в Женеве 16 июня будет именно Украина. При этом он пожаловался, что Москва хочет представить дело таким образом, будто «повестка Киева» является для двух лидеров второстепенной. Кулеба также отметил, что не видит опасности для страны в том, что на саммите будут достигнуты какие-то договоренности по Украине, предполагающие пересечение «красных линий» национальных интересов — по его словам, правительство страны «не воспримет каких-либо сценариев, в рамках которых Киев будут пытаться заставить сделать что-то».

«Кулеба в последнее время такие перлы сыпет, что можно уже издавать сборник его цитат и афоризмов, — заметил Корнилов. — В принципе, тема Украины названа как американской, так и российской стороной в качестве одной из основных на предстоящем саммите — наряду с темами Сирии и общемировой безопасности. И лично я не слышал ни от кого, кто хоть как-то причастен к грядущим переговорам, что проблемы, связанные с Киевом, будут относиться к числу второстепенных».

Корнилов высмеял воинственные потуги Кулебы, заявившем о «красных линиях» Украины
wikipedia.org  / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Политолог подчеркнул, что украинская тема «точно присутствует» и «точно будет сложной» для обоих мировых лидеров — об этом, по его словам, свидетельствуют «риторика и заявления» Владимира Путина и Джо Байдена.

«Стороны собирают козыри и наращивают свое влияние, — заметил эксперт. — Так что очевидны серьезные трения между президентами. При этом мы помним, как было заявлено, что темы, по которым Москве и Вашингтону по умолчанию нельзя прийти к общему знаменателю, будут рассматриваться вскользь. Очевидно, что Украина — одна из таких тем».

Собеседник ФАН посмеялся над воинственными заявлениями Кулебы о том, что Киев «не позволит перейти красные линии» и не станет «делать что-то, чего он не хочет».

«Я представляю, как Байден спускает Украине решение этого саммита, а Кулеба говорит «да ну его к черту», — улыбнулся Корнилов. — Мы все прекрасно понимаем, что Киев полностью подконтролен Вашингтону — это было очевидно уже из того, как Энтони Блинкен и Виктория Нуланд по приезду туда «строили» всю украинскую власть. Неужели Кулеба думает, что Байден менее значимая фигура, нежели эти двое? Просто смешно».

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