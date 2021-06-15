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В Швейцарии назвали прекращение огня в Нагорном Карабахе заслугой России

Армия
В Швейцарии назвали прекращение огня в Нагорном Карабахе заслугой России
Федеральное агентство новостей  /  Петр Краснов

Берн, 15 июня. Урегулирование конфликта и прекращение огня в Нагорном Карабахе произошло благодаря усилиям Российской Федерации, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, швейцарская сторона уделила внимание этой теме в своей повестке и надеется поднять данный вопрос во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным 16 июня.

Также сегодня стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Карабахе. Предполагалось, что политики подпишут соглашение о восстановлении этого региона. Однако позже стало известно, что стороны подписали Шушинскую декларацию о турецко-азербайджанском союзничестве.

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азербайджан швейцария карабах
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