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Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске

Шоу-бизнес
Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Жанна Фриске была яркой, но не выдающейся эстрадной артисткой, однако ее безвременный уход в свое время возмутил всех россиян. Таким мнением в беседе с ФАН поделился известный российский журналист, телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов.

«Она была довольно хорошей певицей, но не более того. Да, у нее были поклонники, безусловно. Но чрезмерно превозносить Жанну как артистку не стоит тем не менее, — отметил журналист. — Мне ее очень жаль как молодую женщину — яркую, интересную, видную, красивую и породистую — которая вот так рано ушла. <…> Особенно жаль, когда уходят молодые люди: красивые и полные сил»

Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
sosedov.tv  / 

Конечно, для родителей уход певицы из жизни стал огромной потерей, смириться с которой очень сложно даже спустя столько лет.

«Что говорить, когда родители переживают своих детей — это вообще ужасно. Им, родителям, конечно, наши соболезнования. Они еще нескоро оправятся от этого удара. Тем более что дочь была так похожа на отца. Она была, собственно, папиной дочкой», — подчеркнул Сергей Соседов.

После себя блестящая артистка оставила маленького сына Платона, который после ее кончины живет с отцом — телеведущим Дмитрием Шепелевым. К большому сожалению, все эти годы между ним и семьей артистки длится затяжной конфликт, конца которому пока не видно.

«Платон — это вот то, что оставила Жанна своим родителям. Дай бог, чтобы он вырос хорошим и достойным человеком. И пусть у них (Владимира Фриске и Ольги Копыловой. — Прим. ФАН) сложатся хорошие отношения с внуком. Ну а жизнь вот так распорядилась, ничего поделать нельзя, к сожалению», — подытожил журналист.

Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
jeannefriske.com  / Официальный сайт Жанны Фриске

В завершение Сергей Соседов напомнил, что смерть неизбежна и дается нам в комплекте с жизнью, ведь одно не существует без другого.

«Это надо хорошо понимать. Но одно дело, когда человек уходит по старости и остается память. И ужасно, когда человек уходит на взлете, когда его жизнь останавливает какая-то страшная болезнь, как [онкология] остановила жизнь Жанны. <…> Если мы не будем вспоминать ушедших, то тогда нам тоже грош цена. Конечно, обязательно надо вспоминать тех, кто от нас ушел: не только своих друзей и родственников, а, вообще, людей разных», — заключил собеседник ФАН.

Ранее сестра артистки Наталья Фриске призналась публике, что родным до сих пор сложно принять тот факт, что они больше не увидят любимого человека. Она опубликовала в Instagram трогательный пост, в котором написала, что ей не хватает певицы и ее советов.

Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Шоу-бизнес / Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
соседов фриске шепелев
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