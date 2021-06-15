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Глава Центробанка рассказала о мерах борьбы с инфляцией в России

Экономика
Глава Центробанка рассказала о мерах борьбы с инфляцией в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июня. Снятие барьеров для выхода на рынок новых предприятий и развитие производства позволит снизить инфляцию, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Так она ответила на вопрос о том, какие меры, помимо повышения ключевой ставки, планирует регулятор, чтобы успокоить инфляцию. Глава ЦБ подчеркнула, что сейчас на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, что влияет на динамику инфляции. Однако у регулятора нет инструментов воздействия на предложение, он воздействует на спрос, добавила Набиуллина.

«Надо, чтобы было меньше барьеров, чтобы могли создаваться новые предприятия, и само по себе развитие производства будет снижать инфляционное давление», — объяснила представитель ЦБ.

По ее словам, проведенный в регионах анализ показывает, что в сегментах, где конкуренция выше, инфляционное давление ниже. Однако не стоит недооценивать и инструменты денежно-кредитной политики и возможности ключевой ставки, резюмировала Эльвира Набиуллина.

Банк России ранее на фоне ускорившейся инфляции принял решение повысить ключевую ставку до 5,5% годовых. Как отмечала Набиуллина, регулятор намерен и дальше поднимать ставку, так как экономика страны достаточно быстро восстанавливается после пандемии.

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Все новости / Экономика / Глава Центробанка рассказала о мерах борьбы с инфляцией в России
набиуллина инфляция центробанк рф экономика россии ключевая ставка
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