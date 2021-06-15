Единственный в мире сверхтяжелый танк представлен на экспозиции музея парка «Патриот»

Кубинка, 15 июня. Минобороны России показало единственный в мире сверхтяжелый танк Maus на выставочной площадке танкового музея парка «Патриот».

Зрители смогут увидеть на выставочной площадке свыше 80 единиц редких образцов танков, самоходных установок и автомобилей. Среди прочих выделяется сверхтяжелый танк PzKpfw VIII Maus («Мышь»). Он создавался в Германии под руководством Фердинанда Порше. Длина танка достигает девяти метров, а высота — 3,66 метра. Масса составила 182 тонны, в башне смонтированы два орудия: основное калибра 128 миллиметров, и 75-мм короткоствольная пушка.

Немецкое командование стремилось создать машину, неуязвимую к противотанковым средствам стран антигитлеровской коалиции. Было создано два прототипа, однако участия в боевых действиях они не принимали. В сравнении с ними даже «Королевские Тигры» казались небольшими машинами. Советские специалисты тщательно изучили трофеи после конца войны. Из деталей двух танков был собран один. Именно он и представлен в музее.

Американские эксперты ранее восхитились советским «летающим танком». Под таким прозвищем значился штурмовик Ил-10, доставивший массу проблем нацистской Германии. Также немецкий журналист назвал основную ошибку вермахта при нападении на СССР, пишет сайт 360tv.ru.