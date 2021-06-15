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Малышева назвала способы возвращения обоняния после коронавируса

Общество
Малышева назвала способы возвращения обоняния после коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июня. Елена Малышева заявляет, что отсутствие чувств вкуса и запаха у человека может сигнализировать о серьезных проблемах.

Популярная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о грамотном подходе в вопросе восстановления обоняния после перенесенного коронавируса. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте отрывок из передачи «Жить здорово!», передает online.47.

Врач заявила, что потеря вкусовых ощущений и обоняния не всегда свидетельствует о коронавирусе. Для начала необходимо удостовериться в отсутствии других заболеваний.

«Если вы не чувствуете запахов больше 1 месяца — обязательно сделайте МРТ головного мозга! Только исключив патологии мозга, можно смело приступать к восстановлению обоняния после перенесенного коронавируса», — отметила Малышева.

Ольфакторная или обонятельная гимнастика, по словам Елены Малышевой, поможет в восстановлении утраченных функций. Для этого необходимо приобрести лимон, эвкалипт, розу и гвоздику (пряность). Пациент должен закрыть глаза и вдыхать аромат по 20-30 секунд с небольшими перерывами. При этом, делает акцент эксперт в области медицины, человек должен знать, какой именно аромат он вдыхает, чтобы уловить логическую связь. В заключение медик добавила, что делать такую гимнастику следует дважды в день в течение двух-трех месяцев.

Ранее Елена Малышева назвала эффективный способ борьбы с мозолями.

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здоровье медицина коронавирус
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