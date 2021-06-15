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Демонстрационный спутник российской системы «Скиф» запустят в 2022 году

Технологии
Демонстрационный спутник российской системы «Скиф» запустят в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Первый космический аппарат системы «Скиф» будет запущен осенью 2022 года, заявил Александр Кузовников, заместитель генерального конструктора ИСС им. Решетнева.

Он отметил, что сейчас работа сфокусирована на спутниковой системе «Сфера», которую президент России Владимир Путин анонсировал в 2018 году. До конца текущего года инженеры представят материалы эскизного проекта и создадут первый опытный аппарат.

«А по «Скифу» — 2022 год. Первый космический аппарат для отработки основных ключевых решений, демонстрации возможностей мы планируем запустить в следующем году в сентябре-октябре», — сказал Кузовников в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.

Ранее в Роскосмосе озвучили сроки старта программы по созданию спутниковой группировки «Сфера». Кроме того, как сообщает сайт 360tv.ru, Россия может запустить в космос в 2025 году четыре спутника-шара.

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россия космос скиф
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