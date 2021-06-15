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Токсичные вещества обнаружили ученые в 50% современных косметических средств

Общество
Токсичные вещества обнаружили ученые в 50% современных косметических средств
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 15 июня. Многие косметические средства содержат высокий уровень токсичных веществ, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний.

Ученые из Университета Нотр-Дам протестировали более 200 популярных товаров, включая тональные кремы, губные помады и так далее. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Как оказалось, 56% тонирующих средств и продуктов для глаз содержат высокий уровень фтора. Это, в свою очередь, указывает на наличие в косметике PFAS — токсичного класса химических субстанций.

То же касается 48% губных помад и 47% туши для ресниц. По словам специалистов, PFAS, попадая в кровоток, плохо выводятся и накапливаются в организме.

ФАН ранее писал, как в домашних условиях изготовить качественный скраб для тела. Так, обязательной составляющей являются различные масла.

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рак здоровье косметика
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