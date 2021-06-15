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На Украине показали макет «новой» зенитной установки

Армия
На Украине показали макет «новой» зенитной установки
wikipedia.org  /  Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Киев, 15 июня. Сотрудники украинского предприятия «Луч» показали макет зенитной установки. Часть узлов «нового» вооружения заимствована от комплексов С-300.

Зрителям был представлен дизайн разрабатываемой зенитно-ракетной системы (ЗРС) средней дальности. Разработчики сообщили о длительном сроке по созданию комплекса. Презентация была показана на форуме «Оружие и безопасность-2021». Большая часть стендов была представлена в виде макетов.

Разработка будет нести четыре пусковых контейнера от комплекса противовоздушной обороны С-300 «Фаворит». Управляемая ракета создана на основе «высокоточной» реактивной системы залпового огня «Ольха». Предполагается потратить на сборку тестового образца ЗРС около 2,5 лет. Стоимость работ оценивается в 30-50 миллионов долларов.

Украинские конструкторы ранее пообещали создать на основе советской ракеты Х-31 «гиперзвуковое оружие». Также киевский эксперт пожаловался на малый прирост боевого потенциала Украины, пишет сайт 360tv.ru.

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украина ракета зрс
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